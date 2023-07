Centroamericanos y del Caribe, Deyna Castellanos: “Questa medaglia vale tantissimo!”

CARACAS . – La Vinotinto femminile di calcio ha visto sfumare il sogno di salire sul gradino piú alto del podio nei Juegos Centroamericanos y del Caribe quando mancavano pochi secondi al termine dei tempi supplementari contro il Messico. La nazionale allenata dall’italiana Pamela Conti é stata battuta per 1 – 2 dal Messico.

Le azteche si erano portate in vantaggio con Stephany Mayor, poi le nostre avevano trovato il pari con Ysaura Viso. I 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull’1-1, risultato che ha forzato i tempi supplementari. Quando tutto sembrava destinato ai calci di rigore é arrivato, al 118’, il gol di Natalia Mauleon dopo uno svarione della difesa venezuelana.

Tra le migliori in campo della Vinotinto femminile durante tutto il torneo spicca il nome di Deyna Castellanos. Nella sfida contro il Messico la calciatrice in forza al Manchester City l’abbiamo visto in ogni settore del campo cercando di recuperare palloni. Al termine della sfida contro il “Tri”, Castellanos ha dichiarato di essere molto felice e soddisfatta della prestazione delle sue compagne.

“Sono molto fiera di questa squadra non ho nulla da rimproverare né alle mie compagne, né allo staff tecnico” – sono state le parole a caldo della Castellanos, aggiungendo – “Lo sforzo di giocare un giorno sì e un giorno no é stato totale. Dopo la sfida di oggi e di tutto il torneo me ne vado con la sensazione di aver dato il massimo”.

Deyna Castellanos ha chiuso il torneo di calcio femminile dei Juegos Centroamericanos y del Caribe con 6 reti segnate. La calciatrice nata a Maracay ha anche parlato delle avversarie affrontate in finale.

“Per quelli che non conoscono bene il calcio femminile messicano: questa é una nazionale con esperienza al mondiale. Quello che avete visto in campo é frutto di tanto sacrificio e per noi é un risultato positivo su tutti i punti di vista”.

Nella lista delle convocate di Pamela Conti per questi i “Centroamericanos y del Caribe” c’erano sette calciatrici che erano nel gruppo che ha vinto la medaglia d’oro nei Juegos ODESUR Asunción 2022 e diverse della Vinotinto Under 20.

“Avevamo in rosa 7 calciatrici dell’U20 che hanno acquisito esperienza ed hanno dato il massimo in campo come se fossero delle veterane”.

(Di Fioravante De Simone / redazione Caracas)