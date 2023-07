El courier marítimo no puede suspenderse porque no existe en Venezuela

CARACAS- Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros de La Guaira, aclaró que no puede haber suspensión del servicio de courier marítimo porque no existe. Dijo que el Decreto de la Ley Orgánica de Aduanas establece que el mecanismo para el envío a través de la mensajería, debe ingresar por la vía aérea o por la vía terrestre y no marítima.

Según el artículo 109, no existe el servicio de courier, de manera que las autoridades aduaneras deberán aclarar cómo los envíos en gran cantidad con características comerciales, pasan por los puertos bajo la clasificación “curier puerta a puerta”, cuando en realidad es contrabando.

Reiteró que la manera de ingresar la carga desde el extranjero bajo la modalidad de Courier, deben hacerlo vía aérea o terrestre para que pueda pasar por las aduanas.

Redacción Caracas