Sánchez guarda ai giovani con piani gratuiti per università e trasporti

MADRID – Giovani ed elettori popolari scontenti. Sono queste due categorie le destinatarie dei principali messaggi lanciati oggi dal premier uscente spagnolo Pedro Sánchez, che oggi ha presentato il programma del suo Partito Socialista in vista del 23 luglio mentre è impegnato nel cercare una rimontata nei sondaggi. Alla prima sono dirette due delle proposte più innovative della formazione almeno su scala nazionale, e riguardano piani gratuiti nell’ambito dell’università e dei trasporti. Alla seconda, invece, Sánchez ha rivolto un appello diretto. “Chiedo il voto per il PSOE”, ha detto, “lo chiedo anche a chi ha votato PP è ora prova vergogna per gli accordi di Feijóo con Abascal”.

Il programma del PSOE è un mix di rivendicazioni classiche, misure nel solco di quelle adottate dal governo nella legislatura ormai volta al termine, ad esempio in ambito economico, sanitario e ambientale, e alcune sorprese. Tra queste, c’è la proposta di Sánchez di “rendere gratuite università e formazione professionale per gli studenti che passano gli esami al primo colpo” e di stabilire “la gratuità totale dei trasporti pubblici urbani per bambini e ragazzi fino ai 24 anni”.

Perché i giovani di oggi, ha sostenuto Sánchez in un atto di partito organizzato a Madrid, “continuano a patire livelli di disoccupazione, precarietà e di accessi alla casa peggiori della media nonostante gli enormi sforzi delle loro famiglie e di loro stessi”, venendo inoltre “circondati di pregiudizi ingiusti”. E, al di là delle “molte misure ambiziose” già applicate nell’ultima legislatura, bisogna fare “molto di più per loro”. E quindi, saranno proprio i giovani “i grandi protagonisti” del prossimo mandato di governo.

Sánchez si avvicina all’appuntamento con le urne – da lui stesso anticipato di circa cinque mesi rispetto al previsto – dopo che il Psoe e le altre forze della sinistra sono usciti con le ossa rotte dalle elezioni amministrative e comunali dello scorso 28 maggio. E sa che i voti ottenuti in quella circostanza non sono sufficienti per recuperare il terreno perso rispetto al Partito Popolare, dato in testa nei sondaggi e che potrebbe governare in coalizione con Vox dopo il 23 luglio.

Così, oggi il premier uscente ha intensificato i suoi messaggi per cercare di mobilitare a proprio favore elettori ancora indecisi su come e se votare. “Abbiamo già visto il trailer di quel film tenebroso con protagonisti Feijóo, Abascal e i loro accordi impudici, e non ci è piaciuto per niente”, ha detto, aggiungendo che se tali patti passassero dal piano territoriale a quello nazionale, “diritti” conquistati tempo addietro potrebbero essere a rischio.

Rispetto ad altri punti del programma, il Psoe scommette su misure volte a rafforzare i diritti dei lavoratori, ad esempio promuovendo modelli “flessibili” che mescolino turni in presenza con smart-working, conferma le principali linee concettuali economiche del suo ultimo governo e promette passi avanti nell’ambito di servizi pubblici come quello della sanità pubblica e delle politiche ambientali.

A proposito di quest’ultimo punto, il premier uscente ha affermato che “è importante continuare a sviluppare il nostro modello energetico, senza passi indietro, portando avanti la scommessa su energie verdi, efficienza e rinnovabili”, confermando Teresa Ribera come ministra della Transizione Ecologica in un suo ipotetico governo futuro.

In termini generali, Sánchez chiede il voto a favore dei socialisti per “continuare ad avanzare verso il futuro”, perché la Spagna “è molto meglio di Feijóo e Abascal”. Il lemma della campagna elettorale scelto dal partito è: “Adelante”.

F. R. / Redazione Madrid