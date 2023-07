“Come d’aria” di Ada D’Adamo vince il Premio Strega

ROMA. – “Come d’aria” di Ada D’Adamo ha vinto il Premio Strega, il più prestigioso premio letterario in Italia. Dopo aver vinto lo Strega Off e lo Strega Giovani, anche in questa occasione è stato Alfredo Favi, marito di Ada, a ritirare il riconoscimento nella serata romana perché lei è scomparsa lo scorso 1° aprile.

La D’Adamo era nata a Ortona nel 1967 ma aveva vissuto e lavorato a Roma, dove si era diplomata all’Accademia Nazionale di Danza e laureata in Discipline dello Spettacolo. A portarla alla scrittura era stata l’esperienza personale di madre di una bambina nata, nel 2005, con una rara forma di malformazione cerebrale. Sul nome della bambina, Daria, si gioca il titolo del memoir.

Tra le pagine, l’autrice racconta la nascita e i primi anni della figlia. Quando Ada stessa scopre nel 2017 di avere a sua volta un tumore e di doversi sottoporre a cure molto pesanti la sua paura principale è quella di perdere il contatto fisico con Daria, che è parte fondamentale della comunicazione con un figlio che ha delle fragilità così importanti.

I voti

Il totale dei voti espressi, 561 (pari all’85% degli aventi diritto), ha portato alla vittoria il romanzo di Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot), con 185 voti. Seguono Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), con 170 voti; Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo), con 75 voti; Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi), con 72 voti; Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori), con 59 voti.

La giuria del Premio è composta dai 400 Amici della domenica a cui si aggiungono 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti italiani di cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma, per un totale di 660 aventi diritto.

Tra i nuovi giurati, entrati quest’anno fra gli Amici della domenica, il ministro Gennaro Sangiuliano, l’assessore alla cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, il presidente della Fondazione Maxxi Alessandro Giuli, la scrittrice Veronica Raimo, Premio Strega Giovani 2022, gli scrittori Jonathan Bazzi e Giacomo Papi, il saggista e psichiatra Vittorio Lingiardi, la manager culturale Laura Valente, il giornalista e consulente editoriale Fabio Gambaro, la manager Cinzia Foschini, l’ex deputata Flavia Piccoli Nardella, e Paoletta Zampini, poetessa e autrice di documentari.

Respiro internazionale

Grazie alla collaborazione con il MAECI, quest’anno sono 31 gli Istituti Italiani di Cultura all’estero coinvolti nella giuria. Ecco quali: Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Cairo, Copenaghen, Helsinki, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montréal, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, Santiago, Seoul, Shanghai, Stoccarda, Stoccolma, Strasburgo, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna, Washington.

(Redazione/9colonne)