Juegos Centroamericanos y del Caribe: Yulimar Rojas, nuovo primato e qualificazione Parigi 2024

CARACAS – La saltatrice venezuelana Yulimar Rojas non smette di stupirci con le sue prestazioni: Nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe”, al primo tentativo, con un volo di 15,16 metri ha portato a casa: medaglia d’oro, primato nella competizione (il precedente era in mano alla colombiana Caterine Ibargüen con 14.92 metri) ed é diventata la prima sportiva venezuelana con un posto garantito nei Giochi Olimpici Parigi 2024. La distanza minima richiesta per ottenere il biglietto per l’evento a cinque cerchi era di 14.55). In questo modo, la venezuelana potrá difendere all’ombra della Torre Eiffel la medaglia d’oro conquistata nell’edizione precedente a Tokio.

Nel torneo di doppi del tennis, la coppia venezuelana Ricardo Rodríguez e Brandon Pérez si aggiudicano la medaglia d’oro dopo aver superato la coppia costaricana Jesse Flores e Rodrigo Crespo con un punteggio di 6-4/6-4.

Nel nuoto di fondo, distanza 5 km, il “Gloria al Bravo Pueblo” suona grazie a Paola Pérez che ha completato il percorso in un tempo di un’ora, un minuto e trentaquattro secondi. Negli schacchi medaglia di bronzo per Samid Escalona.

Il medagliere del Venezuela si arrichisce con la medaglia d’oro vinta nel karate, categoria kara, da Cleiver Casanova con un punteggio di 41.10.

Nel tiro con l’arco, la coppia venezuelana Daniela Chacón e Ricardo Vásquez si sono aggiudicati la medaglia d’argento.

Nel fioretto maschile, la squadra venezuelana é salita sul secondo gradino del podio. Nella squadra c’erano Antonio Leal, César Aguirre, José Briceño e Janderson Briceño.

Nel calcio femminile, la Vinotinto vola in finale dopo aver battuto per 2 – 1 El Salvador con reti di Deyna Castellanos e Ysaura Viso. Nella gara che assegnerá la medaglia d’oro le ragazze allenate dall’italiana Pamela Conti affronteranno il Messico.

Nel beach soccer, il Venezuela é stato battuto per 5 – 1 dalla Colombia nelle semifinali dei “Juegos Centroamericanos y del Caribe”. Nella finalina per la medaglia di bronza i creoli affronteranno il Costa Rica.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)