Più case popolari, meno attesa negli ospedali: ecco il programma di Sumar

MADRID — Arrivare a due milioni di case popolari pronte entro dieci anni, ridurre le liste d’attesa negli ospedali attraverso una legge, abbassare il tasso di disoccupazione dal 13% al 7% nell’arco di una legislatura. Sono alcune delle proposte incluse nel programma elettorale di Sumar, il “movimento cittadino” progressista guidato dalla vicepremier spagnola Yolanda Díaz e sostenuto da una quindicina di partiti. Ambiente, femminismo e maggior giustizia fiscale sono altre priorità della formazione presentate oggi.

Parlando con la stampa estera ieri a Madrid, Díaz ha sostenuto che le elezioni generali del prossimo 23 luglio saranno “sulla vita delle persone” e “sulla libertà”, in un Paese in cui il Partito Popolare ha “messo gli ultras di estrema destra nei governi” e in cui si stanno “censurando opere di teatro o libri” come nei “peggiori tempi del franchismo”.

Il progetto di Sumar, ha aggiunto oggi la responsabile del programma elettorale María Eugenia Rodríguez Palop, punta a “mettere al centro i diritti delle persone più vulnerabili”. E, tra altre cose, “propone un cambio di modello produttivo, di ridistribuzione della ricchezza e del consumo, recupera beni comuni, scommette sulla democratizzazione, il rafforzamento del welfare e la rivoluzione delle cure”.

Tra le misure che più hanno suscitato attenzione, c’è ad esempio quella che prevederebbe l’attivazione di un servizio di assistenza telefonica per uomini “in crisi”, pensato come strumento aggiuntivo per “promuovere le pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere”.

In quanto al mondo del lavoro, una delle principali proposte è quella di arrivare a ridurre per legge l’orario medio di una settimana lavorativa da 40 a 32 ore.

Per quanto riguarda le politiche ambientali, c’è la proposta di “creare 500.000 posti di lavoro verdi nella prossima legislatura, grazie a un processo di reindustrializzazione”. Si punta anche a creare uno Statuto dell’Informazione che contempli “gravi sanzioni e l’espulsione dalla carriera giornalistica” di cronisti che “manipolano o diffondono fake news”.

