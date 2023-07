Via libera alla Commissione d’inchiesta Covid, Conte: “Una farsa”

ROMA. – Dalla Camera dei deputati arriva il sì alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia e sulle misure adottate per prevenirla e affrontarla. Con 172 sì, nessun voto contrario e quattro astenuti, Montecitorio ha infatti approvato il testo unificato delle proposte di legge, presentate da Lega, Fratelli d’Italia ed Azione-Italia viva: ora il testo passerà all’esame del Senato.

Molto dure le reazioni delle opposizioni in Aula, in particolare per la chiusura della maggioranza alla possibilità di allargare il perimetro d’indagine della commissione anche all’operato delle Regioni, con il Movimento 5 Stelle che ha lasciato l’Aula non partecipando alle votazioni e il Partito Democratico che non ha partecipato ma è rimasto nell’Emiciclo sventolando le tessere di voto.

“Come l’avete confezionata, questa commissione di inchiesta è un insulto e uno schiaffo agli italiani e al personale sanitario, a tutti coloro che sono stati in trincea – ha affermato nel suo intervento il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che era premier nel momento dello scoppio dell’emergenza pandemica – Io vi accuso davanti al popolo italiano: questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria”.

“Un plotone di esecuzione”

“Così come è, questa commissione di inchiesta, è un plotone di esecuzione politico con due nomi: Giuseppe Conte e Roberto Speranza – ha continuato il leader del M5S – noi, a differenza di molti di voi, nelle aule dei tribunali ci entriamo a testa alta: ci difendiamo non dai processi ma nei processi. I tribunali hanno archiviato accertando che il mio governo ha operato con il massimo impegno e la massima responsabilità”.

