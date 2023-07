Camera: passa la sospensiva del Mes, dure critiche dalle opposizioni

ROMA. – Con 195 a favore, contrari 117, è passata ieri alla Camera dei deputati la sospensiva del MES. Il voto impone dunque il rinvio di quattro mesi, fino ai primi di novembre, della pdl di ratifica presentata dalle opposizioni. Forti le critiche prima del voto, con i rappresentanti delle opposizioni che hanno espresso le loro perplessità in Aula di Montecitorio.

“L’Italia resta l’unico Paese dell’Eurozona a non aver ratificato il Mes, e anche oggi decide di non decidere – ha affermato la deputata dem Chiara Braga – il governo si illude di usare questa mancata approvazione come leva per altri obiettivi. Il punto politico è che in Europa non funziona come vorrebbero Meloni e Salvini, in questo c’è un grande dilettantismo da parte del governo. Il ricatto che state operando danneggia gli interessi del Paese. State dimostrando di essere solo capaci a cavalcare paure e diffidenze nei confronti dell’Unione Europea”.

Dura anche la posizione di Riccardo Ricciardi, deputato del Movimento 5 Stelle: “questa maggioranza di ‘patrioti’ che doveva con forza e vigore decidere le sorti dell’italico paese, di fronte alla prima decisione non si presenta neanche in Commissione. Dovevate essere quelli spavaldi e coraggiosi. Aspettiamo 4 mesi per vedere l’ennesima giravolta che farete alle spalle degli italiani”.

“Commedia all’italiana”

Per Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, “ratificare il Mes non significa usarlo ma permettere l’entrata in vigore di alcune modifiche e non c’è nessuno stigma a utilizzare il Mes. Vi siete infilati in questa sceneggiata per disciplina di partito ma adesso la sceneggiata ha superato ogni limite”.

A intervenire anche Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, che sottolinea invece la “grave indecisione della presidente Meloni” e “la sua incapacità a decidere”, che riconduce a una “impasse” del governo. Critica anche Luana Zanella, deputata del gruppo AVS, per la quale il Mes è stato trasformato dal governo Meloni in una “commedia all’italiana”.

(Redazione/9colonne)