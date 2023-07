L’inno della Vinotinto, opera dell’italo-venezuelano Giancarlo Castro D’Addona

CARACAS – Quando gioca la nazionale di calcio il tuo cuore batte forte e con i cori cerchi di dare quella carica in più ai tuoi beniamini che sono in campo alla ricerca di un sogno. Un sogno che dura da una vita per gli amanti della Vinotinto: quello di qualificarsi per il primo mondiale di calcio.

Questa passione corre per le vene di tutti i venezuelani. Adesso gli amanti della palla a chiazze e sopratutto della Vinotinto avranno qualcosa in piú, un plus da pelle d’oca. D’ora in poi, la nazionale conterà con un inno dal titolo “Latidos Vinotinto” (battiti Vinotinto), un’opera scritta dall’italo—venezuelano Giancarlo Castro D’Addona che accompagnerá tutte le gare interne della nazionale.

Non ci poteva essere una migliore cornice per presentare quest’opera che il “Centro de Acción Social para la Música”, nel rione capitolino di Colegio de Ingenieros. A questa prima messa in scena hanno partecipato circa 330 musicisti dell’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Coral Nacional Simón Bolívar e il Coro de Niños Cantores de Venezuela sotto la guida esperta di Andrés David Ascanio Abreu. Questa collaborazione fa parte dell’alleanza tra il “Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela” e la Federación Venezolana de Fútbol.

Giancarlo Castro D’Addona é un noto musicista, compositore e trombettista nato a Barquisimeto. Il suo amore per la musica é nato giovanissimo grazie all’influenza del nonno materno, originario di Benevento, che arrivò in Venezuela negli anni ‘40. Alla tenera etá di 8 anni Giancarlo fu iscritto nel conservatorio di Barquisimeto per poi intraprendere il grande percorso che lo ha portato a vincere diversi riconoscimenti internazionali tra cui il Global Music Awards, ricevuto a San Diego, negli Stati Uniti.

Nella serata é stato ufficialmente presentato il nuovo scudetto che comparirá sulle maglie della Vinotinto 2023.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)