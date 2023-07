Daniela Santanchè: “Io non indagata, odio contro di me”

ROMA. – “Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e per scrupolo ho chiesto ai miei avvocati di verificare, e così mi è stato confermato”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nella sua informativa in Senato in merito all’inchiesta di Report sulle sue aziende.

“Per quanto riguarda Visibilia, mentre il Domani sostiene il contrario, ripreso da Repubblica on line, non sono stata raggiunta da alcun avviso di reato e men che meno da alcun rinvio a giudizio” precisa il ministro. “Ho preferito non far pesare al governo e alla maggioranza di cui faccio parte le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti” sottolinea il ministro, per poi assicurare:

“In questi anni ho raccolto tanti successi come imprenditore di cui sono orgogliosa e vado fiera di aver dato lavoro a tante persone”, e “sono qui per dire di non essermi mai appropriata di nulla che non mi appartenesse, di non aver mai approfittato delle mie posizioni apicali nelle aziende.

Essere un imprenditore ed essere un politico – sostiene – non vuol dire non poter ricorrere alle leggi vigenti, nessun favoritismo ma neanche nessuna penalizzazione: ho fatto legittimamente ricorso agli strumenti per le imprese messi a disposizione dai precedenti governi, che sono tutt’ora vigenti”.

“Ci vuole ben altro per spezzarmi – conclude Santanchè – farmi cambiare d’umore e farmi diventare triste, sono una persona felice che non odia il mondo e la mattina mi guardo allo specchio e mi piace quello che vedo”.

(Redazione/9colonne)