Calcio, “l’allenatore dei due mondi”: Ancelotti dal 2024 ct del Brasile

MADRID. – Il Brasile, dalla Coppa America 2024, riparte da Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Real Madrid, che porterà a termine il suo contratto con i blancos fino alla scadenza naturale, si impegnerà con la nazionale verdeoro fino al 2026, anno dei Mondiali che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

La notizia è stata confermata alla Cnn dal presidente della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, che nel frattempo ha nominato come allenatore ad interim per un anno Fernando Diniz, sotto la cui guida la Selecao affronterà le gare di qualificazione al mondiale previste a partire da settembre.

Dopo le recenti delusioni alle ultime edizioni della Coppa America e dei Mondiali, che hanno visto entrambe una vittoria degli eterni rivali argentini, la nazionale brasiliana sceglie un “leader calmo” (dal titolo di un libro in cui lo stesso Ancelotti nel 2016 si è raccontato) per tornare a far sorridere un paese in cui il calcio rappresenta qualcosa di più di uno sport: “Un leader – è la convinzione dell’allenatore nato a Reggiolo nel 1959 – non dovrebbe mai aver bisogno di usare il pugno di ferro. L’autorità dovrebbe essere il risultato della stima e della fiducia”.

Centrocampista di sostanza e talento negli anni ottanta, vestendo dopo l’esordio con il Parma le maglie della Roma (con cui conquista lo scudetto 1983) e del Milan degli “invincibili” con cui sale sul tetto del mondo (due scudetti, due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali), negli anni novanta dà il via a una carriera in panchina come vice di Arrigo Sacchi alla guida della nazionale azzurra (sconfitta ai mondiali del ’94 negli Usa proprio dal Brasile), che lo porterà ad essere uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Tra Milan e Real Madrid, infatti, “Carletto” conquista ben 4 Champions League, che fanno di lui il tecnico più titolato nella massima competizione europea per club. Ora cambia continente, facendo il percorso inverso rispetto a un altro italiano eccellente come Giuseppe Garibaldi, cercando di non perdere il “vizio” della vittoria, provando a passare alla storia come “l’allenatore dei due mondi”.

(Redazione/9colonne)