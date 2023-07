Meloni in Polonia: rinnovata sintonia con Varsavia e ancora una stoccata a Bruxelles

ROMA. – La luna di miele tra Roma e Varsavia non è finita. Dopo le frizioni emerse nell’ultimo Consiglio europeo, con il veto di Orban e Morawiecki sul nuovo patto per le migrazioni, la conferenza stampa congiunta della premier Meloni con l’omologo polacco, da Varsavia, ha sancito il chiarimento tra i due leader.

Transizione verde, migranti, guerra in Ucraina: è stata Meloni a confermare che tra i due governi c’è sintonia su tutti i temi più caldi del momento in Europa. La Polonia è l’unica nazione europea che ho visitato due volte dall’inizio del mio mandato – ha esordito la presidente del Consiglio –

Questo basta a raccontare il tenore e la profondità delle nostre relazioni bilaterali. Nella quasi totalità delle questioni che ci troviamo ad affrontare al Consiglio europeo, ci basta uno sguardo per sapere che la nostra posizione sarà condivisa”.

Ribadito il sostegno a Kiev, Meloni ha ringraziato Morawiecki per gli sforzi fatte nell’accoglienza dei rifugiati ucraini: “Siamo al fianco della difesa della libertà di un popolo che sta stupendo il mondo per difendere, appunto, libertà, sovranità e integrità territoriale contro una aggressione che non possiamo accettare.

Questo significa che continueremo a essere al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario, sostenendola a 360 gradi”, ha detto la presidente del Consiglio, confermando che questo sostegno sarà ribadito nel prossimo vertice Nato di Vilnius dell’11 e 12 luglio.

Così come fatto durante l’’assemblea di Assolombarda, Meloni si è soffermata sui temi della transizione verde e della sostenibilità energetica. “Noi siamo dei conservatori – ha sottolineato – Quindi per noi la difesa dell’ambiente è la prima delle questioni ma deve andare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica e con il rafforzamento della nostra capacità industriale”.

Quindi la spinosa questione dei flussi migratori sulla quale Roma e Varsavia si erano trovate non allineate: “Sui migranti, la posizione di Italia e Polonia è sostanzialmente la stessa – ha spiegato la premier, ricomponendo la frattura –

Noi vogliamo fermare la migrazione illegale. Finché l’Europa proverà a risolvere il problema discutendo su come gestire la migrazione illegale solo quando questa arriva sul territorio europeo, non troveremo mai una soluzione reale.

Perché gli interessi delle nostre nazioni, anche banalmente per ragioni geografiche, sono diversi. Quello su cui tutti insieme dobbiamo lavorare è mettere insieme l’interesse di tutti gli stati membri e fermare la migrazione illegale prima che arrivi da noi”.

In conclusione, la titolare di Palazzo Chigi ha parlato dell’allargamento dell’Unione europea a Balcani occidentali, Ucraina e Moldavia: “A me non piace chiamarlo allargamento ma riunificazione: non considero l’UE un club in cui siamo chiamati a decidere chi ne fa parte e chi no. L’Europa è una civiltà: è la storia a decidere chi ne fa parte e chi no”.

E quindi la stoccata finale a Bruxelles: “Siamo impegnati nel tema dell’integrazione europea e credo che questo porti con sé un dibattito non tanto sulle regole di funzionamento ma sulle priorità: più saremo e più le priorità di cui ci occupiamo devono essere circoscritte, e nella dimensione della sussidiarietà. Non faccia Bruxelles quello che può meglio fare Roma, non faccia Roma quello per cui serve Bruxelles”.

(Redazione/9colonne)