Sánchez da Ana Rosa: ‘Sono un politico pulito’

MADRID – Un politico “non perfetto, ma “pulito”. Stamattina il premier uscente spagnolo Pedro Sánchez è stato protagonista di uno dei momenti potenzialmente salienti della sua campagna elettorale in vista delle politiche del 23 luglio: un’ospitata a “El programa de Ana Rosa”, notissimo show tv di Telecinco in onda da quasi 20 anni e caratterizzatosi anche per una linea non certo morbida con l’attuale primo ministro. Si è trattata di una delle tappe del “tour” mediatico che il leader socialista sta portando avanti negli ultimi giorni per cercare di migliorare la propria immagine in settori elettorali sfavorevoli. E quella di dipingersi come una persona senza gravi macchie, nonostante le “menzogne” circolate sul suo conto, è stata una delle strategie che ha adottato.

All’inizio dell’intervista, la conduttrice Ana Rosa Quintana è partita con animo battagliero, contestando in particolare “i moltissimi cambi di opinione” di Sánchez e ricordandogli anche che non tornava al suo programma da circa quattro anni. Il premier, da parte sua, ha replicato sostenendo “di non aver mentito”. E ha aggiunto in più occasioni: “Lei sta dando opinioni, non parlando di fatti”.

Dalla situazione in Catalogna alla legge “sul solo sì è sì”, sono stati diversi i temi toccati nel corso degli oltre 60 minuti di durata dell’ospitata di Sánchez, di fronte al quale, a tratti, Quintana è parsa poi ammorbidirsi. “Io e lei possiamo essere agli antipodi ideologici”, le ha detto a un certo punto il premier. “Non è così”, ha risposto lei. In un altro punto della conversazione, la presentatrice ha ammesso di sentirsi “d’accordo” con il premier in certe cose.

Sánchez ha cercato di contrapporre la propria immagine a quella del suo ultimo predecessore, Mariano Rajoy. “Veniamo da un premier che ha avuto problemi con la verità”, ha detto alludendo ai sospetti emersi in passato (mai confermati in sede giudiziaria) di suoi eventuali coinvolgimenti in guai legati alla corruzione del suo partito. “Invece contro di me non hanno nulla”, ha aggiunto, sostenendo quindi di essere “un politico pulito”.

Nel corso del programma, non sono mancati attacchi del premier uscente agli avversari politici. “Alle elezioni la scelta sarà tra un nuovo governo progressista o uno di estrema destra”, ha ripetuto più di una volta facendo riferimento a un possibile asse tra Partito Popolare e Vox.

Nei confronti del partito conservatore, Sánchez ha lanciato un attacco anche toccando il tema dell’immigrazione. “La rotta del Mediterraneo occidentale, che è la nostra, è l’unica che cala in quanto a numeri di arrivi irregolari rispetto alle altre. E guardi, riguardo a quello che dicono quelli di Vox, che parlano tanto di controllare l’immigrazione irregolare, sicuramente dobbiamo fare di più. Ma se facciamo il confronto con il governo di Meloni, che mi risulta essere di un un partito vicino all’estrema destra, le cifre sono straordinariamente preoccupanti, e invece qui le stiamo riducendo”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in un’intervista a Telecinco.

Redazione Madrid