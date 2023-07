Al “Napoli Pride 2023” in tanti con i colori dell’arcobaleno

NAPOLI – Che Napoli fosse di mille colori lo abbiamo sempre saputo, anche grazie a Pino Daniele nella sua canzone “Napul’ è”. L’altro giorno Napoli si è dipinta dei colori dell’arcobaleno, colori che rappresentano un grido ai diritti umani di una comunità ancora emarginata e poco tutelata.

Il “Napoli Pride 2023” ha superato ogni aspettativa. Vi hanno aderito sia le istituzioni sia i cittadini.

Hanno aderito: Legambiente Terra Nostra Acerra, l’associazione Pari, il comune di Pollica, la Federazione Napoletana della FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana), TerradiConfine APS, Giovani Democratici della Campania, N´Sea Yet, Polis Aperta, CGIL Napoli Campania, Amnesty international Gruppo 005 Napoli, Associazione femminista e femminile…e cosí via. Ben 67 le adesioni.

È stata una settimana di eventi e approfondimenti in attesa del “Napoli Pride”: mostre, arte, spettacolo, teatro, cinema e assemblee aperte per il dibattito e il confronto sullo stato di salute della democrazia, sulla tutela dello Stato di Diritto e dei valori della Costituzione, sulla difesa dei diritti civili e umani delle persone LGBTQI+.

Interventi culturali con la presenza dello scrittore Maurizio De Giovanni, ormai da tempo alzabandiera della sua città; proiezione di cortometraggi e di film come il documentario di Giulia Ottaviano “La mamma dei femminielli Loredana” contro la transfobia.

Convegno su rete antidiscriminazione e diritti persone LGBT+, Diritti umani e flussi migratori. Insomma, sono stati veramente tanti gli eventi svoltisi prima del giorno della parata con carri, costumi, musica , balli e soprattutto senso di civiltà e rispetto per la città. Un ‘corteo’ iniziato a Piazza Dante, dove migliaia di persone si sono date appuntamento dalle ore 16:00. In piazza c’erano le associazioni Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le maree Napoli e Associazione Trans Napoli in co-organizzazione del Comune di Napoli, con il supporto di Famiglie Arcobaleno, AGEDO, Pride Vesuvio Rainbow, Pochos Napoli, Amigay, Fondazione GIC e SISM Napoli e con il patrocinio morale della Regione Campania.

Giorni addietro il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aveva concesso un’intervista nella quale definiva così la sua città: “Napoli città che non discrimina. sarà un pride stupendo”. Effettivamente lo è stato.

Il corteo è partito alle 17:30 da Piazza Dante capeggiato dal sindaco Manfredi, insieme alla madrina la cantante Anna Tatangelo, Alessandro Cecchi Paone, giornalista presentatore televisivo, insieme al suo compagno Simone Antolini, l’assessore regionale politiche sociali Lucia Fortini e Roberto Fico membro del Movimento 5 stelle.

Dopo aver percorso per le principali strade della città (Via. Toledo, Piazza Carità, Piazza Municipio, Piazza Trieste e Trento, Piazza Plebiscito, Via Nazario Sauro, Via Partenope, dove ci siamo goduti la vista del mare e del Vesuvio, Via Caracciolo) il corteo è arrivato a Rotonda Diaz dove, alle ore 20:00,sono iniziati gli interventi politici. Alle 21, invece, è iniziato lo spettacolo artistico, con la presenza della madrina Tatangelo, la cantate Turci, Andrea Sannino, attori della seria Mare fuori e altri ancora.

Si stima che alla manifestazione abbiano assistito ben 200.000 persone; tutt giunte per assistere alla festa, per la musica, per i colori, per la difesa dei diritti civile, per la libertà, per la democrazia… Tutte felici di sentirci uguali e liberi. Famiglie intere con carrozzini e bandiere con i colori dell’arcobaleno.

Tante si sono fatte foto-ricordo, tutte volevano essere protagoniste di questa celebrazione, tutte per poter dire, forse, c’ero anch’io.

Napoli, oltre l’azzurro dello scudetto, questa volta ha sventolato anche le bandiere con i colori dell’arcobaleno rivendicando i diritti di tutti.

Grazia Giordano