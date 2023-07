Juegos Centroamericanos y del Caribe: l’italo-venezuelana Bellizio argento nella ginnastica ritmica

CARACAS – Il medagliere del Venezuela continua ad arricchirsi nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023”, tra le nuove visite al podio risalta quella della squadra della ginnastica ritmica che con un punteggio di 19.250 ha vinto l’argento. Hanno completato il podio Messico (oro) e Colombia (bronzo). Tra le protagoniste che con i suoi dolci movimenti ha incantato i giudici c’era anche l’italo-venezuelana Isabella Bellizio. Con la sportiva di origine italiana c’erano María Domínguez, Rocelyn Palencia e Yelbery Rodríguez.

Nell’atletica la venezuelana Joselyn Brea continua a mostrare il suo talento in questa edizione dei “Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023”. Dopo aver messo in bacheca l’oro con primato incluso nella mezza maratona, ha portato a casa un altro oro ed un altro record, questa volta nei 5.000 metri. La Brea ha tagliato il traguardo con un tempo di 15:10.60 abbassando di quasi un minuto il primato precedente che era in mano alla messicana Brenda Flores (16:02.64 nell’edizione disputata in Messico nel 2014.

Nel lancio del peso, la venezuelana Rosa Rodríguez si é aggiudicata la medaglia d’oro con un lancio di 71.62 metri, portando a casa anche un nuovo primato nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

Nel softbol, ottimo esordio per la nazionale femminile che ha battuto per 4 – 0 la Repubblica Dominicana.

Nel calcio femminile percorso perfetto per la nazionale allenata dall’italiana Pamela Conti che nella terza giornata della fase a gironi ha superato per 2 – 0 il Guatemala. In questa sfida sono andate a segno Paola Villamizar e la solita Deyna Castellanos.

Nel beach soccer, la Vinotinto si riprende dopo il ko (8 – 1) all’esordio contro El Salvador: vittoria 7 – 3 contro le Bahamas. Nella sfida vinta contro la nazionale centroamericana hanno lasciato il segno: Rosdel Ramos, Cristofer Noguera (x2), Fausto Escobar, Randy Rivas, Edgar Castellanos (x2). La Vinotinto tornerá in campo oggi, alle 16:00 (ora di Caracas), per affrontare Trinidad & Tobago.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)