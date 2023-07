Baseball: cinque venezuelani tra i convocati dell’All Star Game

CARACAS. – Mancano pochi giorni per la gara più attesa dagli amanti del baseball a stelle e strisce: l’All Star Game, il match che raduna i giocatori della Major League Baseball con il maggior numero di voti da parte dei tifosi. Inoltre questa gara é una sorta di sparti acque della “pelota” statunitense.

L’incontro metterá a confronto sul diamante del T-Mobile Park della cittá di Seattle (tana dei Mariners) la American League e la National League. I 47.973 fortunati spettatori che si accomoderanno sugli spalti di questo palcoscenico avranno la possibilitá di ammirare al vivo pezzi da novanta come Shohei Othani, Ronald Acuña, Jr, Aaron Judge, Gerrit Cole, Mike Trout, Randy Arozarena, e tanti altri. La vincente regalerá alla propria lega il diritto a disputare quattro gare interne alle prossime World Series.

A rappresentare il Venezuela in questa occasione Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves), Luis Arráez (Marlins), Orlando Arcia (Atlanta Braves), Salvador Pérez (Kansas City Royals) e Elías Díaz (Pittsburgh Pirates),

Stando a quanto riferito dai diversi media, l’esterno Acuña, l’intermezzo Arcia ed il seconda base Arráez partiranno titolari. Va segnalato che Acuña é uno dei giocatori piú votati dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio. Mentre Arráez é attualmente in vetta alla classifica dei battitori con una media battuta di 392.

Per il ricevitore Salvador Pérez sará il suo ottavo All Star Game, ma in quest’occasione partirá dalla panchina. Mentre tra il 2014 e 2021 é sempre partito come titolare.

Infine, Elías Díaz parteciperá al suo primo All Star Game entrando negli almanacchi di questo sport come il primo cátcher dei Colorado Rockies tra i convocati in questa gara.

Stando a quanto riferito dal sito della MLB i titolari della National League saranno: Sean Murphy (C), Freddy Freeman (1B), Luis Arraez (2B), Nolan Arenando (3B), Orlando Arcia (SS), Ronald Acuna Jr (esterno), Corbin Carroll (esterno), Mookie Betts (esterno) e Martinez (battitore designato).

Dal canto suo, l’American League scenderà in campo con Giona Heim (C), Yandy Diaz (1B), Marcus Semien (2B), Josh Jung (3B), Corey Seager (SS), Aaron Giudice (esterno), Mike Trota (esterno), Randy Arozarena (esterno) e Shohei Ohtani (battitore designato).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)