Tra gli adolescenti crolla Facebook, salgono TikTok e OnlyFans

ROMA. – Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un rapido cambiamento delle preferenze degli adolescenti nell’utilizzo dei social media. Facebook, che una volta era dominante tra gli adolescenti, ha subito un crollo notevole, mentre piattaforme come TikTok e OnlyFans sono emerse come alternative popolari.

You Tube, Instagram, Tik Tok sono utilizzati da circa 4 persone su 5 nella fascia 13-19 anni, mentre è in caduta libera Facebook (usato da meno di 1 su 6) e cresce OnlyFan. Secondo l’indagine, che ha coinvolto 5.670 studenti tra i 13 e i 19 anni, You Tube è impiegato dall’88,7%, Instagram dall’83,9%. Forte l’incremento di Tik Tok passato dal 28,7% del 2020 all’attuale 73,3%.

Crescono anche Pinterest (specie tra le ragazze), Twitter, Snapchat, Telegram. Mentre Facebook è usato solo dal 17,5% dei ragazzi.

Internet e i social network sono anche la principale fonte di informazione in questa fascia di età. Tra i canali utilizzati primeggia Google, a cui fa ricorso il 73% degli under-14; seguono Instagram (58,8%), Tik Tok (55,3%), YouTube (49,1%). Molto dietro la TV (46,1%) e i giornali online (20,7%). A chiudere la classifica i giornali cartacei (3,5%).