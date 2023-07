Al via l’Europeo Under 19, l’Italia parte subito forte 

MADRID. – E’ iniziato con i fuochi d’artificio il Campionato Europeo Under 19, che ha aperto i suoi battenti ieri a Malta, con l’esordio vincente della Nazionale azzurra allenata da Alberto Bollini che, nella sua prima partita a Ta’ Qali, ha travolto ieri la nazionale locale di Malta per 4-0.

Senza gli squalificati Chiarodia e Faticanti, il CT Bollini ha dato fiducia al centrocampista Cher Ndour (classe 2004), in procinto di trasferirsi dal Benfica al Paris Saint-Germain. In attacco, speranze offensive riposte su D’Andrea (Sassuolo), Esposito (Inter) e Koleosho (Espanyol).

Il festival dei rigori: alla fine è poker azzurro

La gara è stata all’insegna dei calci di rigore assegnati: ben quattro alla fine, di cui tre realizzati dalla nazionale italiana. Il fischietto israeliano Frid concede immediatamente un rigore per un fallo di mano di Bridgman sul colpo di testa di Lipani, su azione da calcio d’angolo. Ndour non sbaglia, spiazzando Sacco e regalando il vantaggio all’Italia.

Il monologo azzurro prosegue poi con lo stesso Ndour, che coglie il palo direttamente da calcio piazzato. La differenza tecnica fra le due squadre appare evidente, tanto che intorno alla mezzora Esposito si guadagna e realizza il rigore del raddoppio, concesso per un fallo di capitan Micallef, il quale conclude la sua partita successivamente, per una doppia ammonizione rimediata, la seconda delle quali porta ancora dal dischetto l’Italia, che tuttavia sbaglia il colpo del ko con D’Andrea, che calcia il penalty sopra la traversa.

L’attaccante del Sassuolo si prende la rivincita ad una manciata di minuti dall’inizio della ripresa, quando realizza da par suo il gol del 3-0. Nei minuti di recupero, ecco di nuovo un rigore per l’Italia: Turco cade in area dopo un contatto con Hili e Vignato dagli undici metri fissa il risultato sullo 0-4 finale.

Giovedì contro il Portogallo. Oggi scatta il Girone B

Si è trattato di un ottimo inizio per gli azzurrini, che ora torneranno in campo giovedì prossimo per affrontare il Portogallo (ore 18). Anche i lusitani hanno iniziato bene il loro Europeo, battendo ieri la Polonia per 2-0. Da segnalare che le prime due di ogni girone (l’Italia è nel Gruppo A con Portogallo, Polonia e Malta) passeranno direttamente alle semifinali.

L’altro girone è invece composto da Islanda, Norvegia, Grecia e Spagna. Oggi in programma proprio l’inizio di quest’ultimo gruppo, con le sfide Norvegia-Grecia e Spagna-Islanda, entrambe al Centenary Stadium di Ta’ Qali.

(Redazione/9colonne)