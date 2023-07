Ue, Salvini: “Alleanze? Decideranno gli elettori”

ROMA. – “Decideranno gli italiani quando andranno a votare”. Ai microfoni di Radio Anch’io, su Rai Radio 1, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini prova a gettare acqua sul fuoco in merito al vivace dibattito apertosi nel centrodestra sulle alleanze in vista delle Europee del prossimo anno.

“Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con Alternative fur Deutschlande con il partito della signora Le Pen” aveva tuonato ieri l’altro vicepremier, Antonio Tajani, menzionando due forze che fanno parte di “Identità e Democrazia”, lo stesso gruppo della Lega all’Europarlamento.

“C’è un governo di centrodestra in Italia e l’hanno scelto gli italiani. Sta lavorando da otto mesi, e gli italiani apprezzano i suoi risultati” afferma Salvini, che poi aggiunge: “Vogliamo provare a fare lo stesso in Europa, o ci arrendiamo a un’altra alleanza con i Socialisti?”.

“Mi auguro che questo governo duri cinque più cinque anni perché va avanti saldo e con idee chiare” sottolinea Salvini, che in merito al suo rapporto con Marine Le Pen spiega: “C’è un’amicizia che va avanti da anni. Ieri (in videoconferenza, ndr) abbiamo parlato di lavoro, di pesca e di agricoltura, alcune ultime scelte dell’Europa mettono a rischio il lavoro di pescatori e agricoltori italiani”.

Sempre a Radio Anch’io è intervenuta Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera: “Noi abbiamo davanti un anno, da qui alle europee, in cui cambieranno tante cose. Io sono d’accordo, lo dico come vice presidente del Ppe al Consiglio d’Europa, nel cercare di costruire finalmente un’Europa politica di centrodestra. Abbiamo questa occasione e non possiamo perderla”.

Bergamini poi precisa: “È chiaro che Le Pen e Afd, che sono alleati nella famiglia di Identità e Democrazia della Lega, hanno assunto da sempre posizioni anti europeiste e lontane dai principi della liberaldemocrazia. Questo non possiamo nascondercelo. Il problema non è di Tajani né di Forza Italia. Il problema è come ipotizzare di fare accettare una alleanza con partiti anti europeisti alla grande famiglia del partito popolare o a quella dei conservatori”.



