Spagna, patto sui migranti: Sánchez e Commissione allineati per concludere gli accordi

MADRID – Andare avanti spediti per completare gli accordi europei sui migranti. E quindi anche facendo ricorso, se fosse necessario, al meccanismo della “maggioranza qualificata”, una soluzione “politicamente legittima” in quanto prevista dai trattati in questi casi. A dare l’indicazione su come la Spagna e i suoi partner europei intendono affrontare uno dei dossier più spinosi del momento nel periodo semestrale di presidenza rotatoria dell’Unione Europea affidato a Madrid a partire dal 1 luglio è stato oggi il premier Pedro Sánchez. “La parte importante del Patto su migrazioni e asilo si è decisa come stabilito dai Trattati, a maggioranza qualificata. Questo permettono i Trattati e questo abbiamo conseguito”, ha aggiunto accanto a lui la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

La numero 1 dell’istituzione comunitaria ha fatto visita alla capitale spagnola insieme al Collegio dei commissari, in occasione del primo impegno ufficiale della presidenza spagnola dell’Ue. E, come era prevedibile, quello sulle migrazioni è stato uno dei principali argomenti su cui si sono concentrate le domande dei giornalisti nella successiva conferenza stampa.

Sánchez, da parte sua, ha ribadito che l’obiettivo è di riuscire a completare il patto sulle migrazioni e sull’asilo entro la fine del semestre. “Avrebbe un forte valore simbolico”, ha detto, facendo riferimento in particolare al fatto che la Spagna è un Paese di primo approdo che spesso si trova a gestire crisi migratorie. Ed è proprio il regolamento su queste situazioni la parte mancante rispetto ai passi avanti tra i partner delle ultime settimane per arrivare a un’intesa globale.

“Non c’è maggior legittimità politica che quella prevista dai Trattati, ovvero la maggioranza qualificata. E’ uno strumento che per molto tempo è stato custodito in un cassetto e che invece è un’opzione reale, come sulla migrazione e l’asilo”, ha dichiarato il premier in risposta a un giornalista. Un approccio criticato da Polonia e Ungheria nell’ultimo Consiglio Europeo, ma che invece ha incrociato un velato sostegno da parte di Von der Leyen.

Le questioni affrontate nella giornata odierna a Madrid, che ha accolto le istituzioni europee presso la nuova “cornice” architettonica e artistica rappresentata dalla Galleria delle Collezioni Reali (un museo recentemente inaugurato), sono state ovviamente molteplici. Ricevendo la presidente della Commissione europea in una riunione bilaterale, Sánchez ha sostenuto che la Spagna è pronta ad affrontare il semestre “con spirito europeo”.

Inoltre, ha ribadito che la situazione della guerra in Ucraina, la ricerca della cosiddetta “autonomia strategica” dell’Unione Europea e la lotta all’emergenza climatica sono alcune delle principali priorità del semestre.

Da parte sua, Von der Leyen ha detto di “contare sulla presidenza spagnola” e di “aver fiducia” nel suo “europeismo”, al di là di quale sia il governo dopo le elezioni generali in programma il 23 luglio. E non si è sottratta a una riflessione sugli “estremismi politici di destra o di sinistra” che, a detta sua, “stanno tornando” in Europa. “Essi hanno paura dei cambiamenti. Noi dobbiamo mostrare di non aver paura dei cambiamenti, come quelli climatici. Noi abbiamo una visione”, ha sostenuto.

Redazione Madrid