Marmolada, un anno fa 11 vittime nel crollo del ghiacciaio

ROMA. Un anno fa, il 3 luglio 2022, il crollo del ghiacciaio di Punta Rocca in Marmolada costò la vita a 11 alpinisti, vedendo impegnati per diversi giorni 223 operatori della Protezione civile. Il primo anniversario vede il territorio interessato dalla tragedia in prima linea per mantenerne vivo il ricordo: in Val di Fassa, in particolare, il programma ha previsto una messa a Passo Fedaia e la benedizione di uno spazio dedicato alla meditazione ai piedi della montagna.

“Il ricordo è un dovere nei confronti di una comunità che è stata colpita al cuore” ha osservato il governatore del Trentino Maurizio Fugatti, che ha rimarcato il grande lavoro compiuto dal sistema della Protezione civile della Provincia autonoma con il supporto delle realtà altoatesine e venete per mettere in salvo i feriti e recuperare chi ha perso la vita.

Il 20 giugno scorso il gip del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli, ha archiviato l’inchiesta condividendo le motivazioni dei periti tecnici, secondo cui l’evento non era prevedibile. Tesi confermata dal glaciologo del Museo delle Scienze Christian Casarotto: nonostante la presenza di crepacci sul ghiacciaio, non vi erano elementi per anticipare ciò che invece è accaduto.

“Solo con un mirato monitoraggio – spiega – utile a raccogliere dati di dinamica e movimento della massa glaciale, può essere possibile descrivere l’evoluzione della situazione. E la storia del ghiacciaio della Marmolada, che non ha mai fatto registrare eventi di questo tipo, rendeva ingiustificabile mettere in piedi questa attività prima del 3 luglio 2022. Il crollo del seracco rappresenta una variabile di quanto sta accadendo in tutto il mondo, con la consistente riduzione di volume dei ghiacciai causata dall’aumento delle temperature, aumento determinato dall’impronta antropica”.

“La montagna è là e ci offre la possibilità di emozionarci. Contiene però per sua natura dei pericoli: si tratta di ambienti che non possono essere esenti da rischi. E allora noi non possiamo che accettarlo, ma per questo siamo chiamati a frequentare le vette con questa consapevolezza e usando la massima prudenza” sono state le parole del celebre alpinista Reinhold Messner.

Dopo l’istituzione della zona rossa all’indomani del terribile evento, dettata da motivi di sicurezza, durante la stagione invernale la montagna è stata totalmente accessibile. Il sindaco di Canazei Giovanni Bernard ha spiegato che “ad un anno dal 3 luglio, la Marmolada appare imbiancata ma il processo di scioglimento è lo stesso. Attraverso i rilevi con strumentazione ad hoc, la Protezione civile sta monitorando la montagna e sulla base dei dati spetterà a noi assumere i necessari provvedimenti. Diciamo no alle chiusure, ma intendiamo verificare se ci siano le condizioni per prevenire, pur sapendo che non è possibile mettere in sicurezza tutta la montagna”.

“Un anno fa undici escursionisti persero la vita a causa del distacco di un pezzo del ghiacciaio della Marmolada. Una tragedia. Una ferita ancora aperta per le famiglie colpite e per il nostro territorio già segnato nel corso del tempo da eventi drammatici legati all’ambiente e ai mutamenti climatici, dal Vajont alla tempesta di ‘Vaia’. E se l’indagine giudiziaria svolge il suo corso le istituzioni e la politica devono impegnarsi di più nell’affrontare le conseguenze del clima che cambia e per la messa in sicurezza del nostro patrimonio ambientale”.

Lo scrive su Facebook il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto. “Il Veneto, dalla montagna al mare, da Venezia al Polesine – prosegue Martella – è una terra fragile esposta a rischi di vario genere e non bisogna perdere tempo. Prevenzione e consapevolezza, eliminando ogni forma di surrettizia cultura negazionista, sono le prime leve per non trovarci impreparati. La sostenibilità ambientale è l’unica strada percorribile per arrivare ad un modello di sviluppo equo e sostenibile. Come ripete spesso Papa Francesco ‘non c’è giustizia sociale senza giustizia ecologica’”.