GP d’Austria, le Ferrari all’attacco: Leclerc e Sainz tornano competitivi 

Agatha Christie diceva che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". E allora non dovrebbero esserci più dubbi: il Gran Premio d'Austria ha sancito per la terza gara consecutiva una SF-23 competitiva, capace di cogliere con un ritrovato Leclerc il podio numero 800 in F1, facendo il paio con quello di Sainz nella Sprint Race e seguito al "doppietta" della Rossa alle spalle di Verstappen in qualifica.



La Ferrari è tornata: i progressi sono evidenti

Risultati che dimostrano in modo chiaro il ritorno a grandi livelli della scuderia del Cavallino rampante. Certo, dare del reale filo da torcere a Verstappen e alla sua Red Bull resta ancora un miraggio, ma i continui progressi fatti segnare fin qui inducono ad un certo ottimismo, anche per l’immediato futuro. E non saranno certo i cambiamenti imposti alla classifica finale del GP Austria dopo le sanzioni per i track limits, a modificare le sensazioni positive provate.

GP d’Austria: cambiano i verdetti ma non la sostanza

Certo che sul Red Bull Ring di Spielberg, ieri, se ne sono viste di tutti i colori. E le sorprese, come detto, sono proseguite anche dopo: a quasi cinque ore dal termine della gara vinta da Verstappen davanti a Leclerc e Perez, infatti, è arrivato il verdetto della FIA sull’ordine d’arrivo definitivo, modificato a causa delle penalità per le violazioni dei track limits.

La novità più significativa (e certamente meno felice per la Ferrari) è stata sicuramente quella relativa a Sainz, che si è visto retrocesso dal quarto al sesto posto. Un dettaglio che, tuttavia, non cancella l’ottima performance dei piloti di Maranello, sempre più competitivi e veloci.

La corsa è stata piuttosto lineare. Almeno fino a quando Verstappen non ha effettuato la sua prima sosta: le due Ferrari sono anche state al comando ma l’olandese si è poi ripreso la leadership. Gara da ottimo secondo per Leclerc, che ha mantenuto questa posizione per tutta la corsa.

Purtroppo Sainz è stato invece tra i tanti piloti sanzionati per il mancato rispetto dei limiti della pista: lo spagnolo ha scontato una penalità di cinque secondi al secondo pit stop, quando è passato alle gomme hard, ripartendo quinto dietro a Norris. Si è sbarazzato una volta ancora facilmente del pilota inglese ed è tornato in terza posizione quando Perez si è fermato ai box. Il messicano ha rimontato senza ostacoli fino a raggiungere la Ferrari numero 55 al giro 59 e ha ingaggiato un duello spettacolare con Sainz.

Lo spagnolo, pur con gomme più usurate, si è difeso come un leone cedendo la posizione solo quattro tornate più tardi e aiutando in questo anche il compagno di squadra Leclerc che ha esteso il proprio vantaggio, garantendosi così un finale di corsa più sereno per portare a casa il secondo podio della stagione. Per Carlos è arrivato invece un quarto posto (poi tramutato in sesto), figlio di una gara tutta all’attacco e che ha confermato le sue doti di combattente.

Al di là degli ottimi risultati in casa Ferrari, attenzione tuttavia all’equilibrio interno dei piloti: anche ieri, si è dimostrato palese che Carlos Sainz non abbia gradito gli ordini di scuderia che, al di là del discorso track limits, lo hanno penalizzato nei confronti del suo collega monegasco.

Silverstone è già dietro l’angolo

Per le Ferrari ora non c’è un attimo di tregua: dietro l’angolo c’è subito Silverstone. Il Mondiale, infatti, non si ferma: il prossimo fine settimana si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna che, per le caratteristiche della pista (e debutteranno anche le nuove gomme Pirelli) sarà un nuovo esame da superare per la SF-23.

