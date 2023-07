BRIDGES tessere ponti con il teatro

MADRID. – Saranno le comunità del comune di Abdera, in Grecia, quelle che ospiteranno attori, coreografi, ballerini, uniti non soltanto da un comune amore per l’arte e la creatività ma soprattutto per il desiderio di conoscere e comunicare nel rispetto di tutti.

La compagnia teatrale Residui diretta da Gregorio Amicuzzi e Viviana Bovino sarà la responsabile di realizzare BRIDGES, un laboratorio teatrale residenziale itinerante che, durante 10 giorni, creerà un ponte tra il teatro e la comunità.

Dal 5 al 16 luglio le strade e piazze di Abdera si riempiranno di canti e balli durante i quali gli attori/danzatori approfondiranno le loro conoscenze e la comunità si trasformerà da spettatore a protagonista.

Abdera nacque sulla costa della Tracia, era circondata da una muraglia ed aveva un tempio dedicato a Cibele. Distrutta e ricostruita da traci e romani, alternando periodi di ricchezza con altri di povertà, comprende oggi tre comuni. In quella terra in cui la mitologia narra che Ercole rapì le giumente antropofaghe del re Diomede, oggi convivono comunità caratterizzate da una forte diversità culturale dovuta alla diversa composizione religiosa della loro popolazione (cristiani e musulmani), alle differenti lingue (greco, turco e pomakian) ed alla diversa provenienza (locali, ex rifugiati di inizio XX secolo dalle coste del Mar Nero e dell’Asia Minore, Sarakatsans, Roma e nuovi rifugiati delle ex repubbliche sovietiche). Ciascuno ha conservato i propri costumi, canti e balli, che si tramandano attraverso le loro associazioni culturali e che caratterizzano le loro festività religiose (Festival, Natale, Pasqua, Ramadan Bayram e Kurban Bayram) e i luoghi di culto (chiese e moschee).

La grande varietà degli strumenti musicali, le scale musicali alterate, che differiscono da quelle della musica occidentale, la diversità delle battute complesse dei ritmi delle danze, i piatti tipici e la stessa architettura provengono dalla sintesi della cultura greca con quelle della Turchia e della Bulgaria, paesi molto vicini.

Rappresenta dunque il luogo ideale per lo svolgimento di un laboratorio che vuole costruire un ponte tra la diversità delle culture locali e la diversità di artisti di altri paesi e culture.

Nello spirito del lavoro della compagnia di teatro Residui c’è sempre questo voler favorire l’incontro con l’altro, con la diversità. Il teatro visto come strumento di cambio, come base per la valorizzazione di tutti gli elementi che costruiscono la diversità stessa. BRIDGES sarà costruito attraverso il “baratto culturale”. Momenti concreti di scambio di musiche, danze, elementi di costumi tradizionali ed oggetti scenici, così come storie, leggende e tradizioni. Tutto questo materiale entrerà nello spettacolo finale che sarà una grande festa di unione e condivisione interculturale.

In sinergia con gli organizzatori locali, gli organizzatori e gli attori/ballerini realizzeranno piccoli interventi giornalieri negli spazi di aggregazione della popolazione (bar, associazioni, centri, piazze, etc.) con lo scopo di dare visibilità alla presenza di artisti internazionali e generare le condizioni per l’incontro con la comunità, per facilitare scambi a livello culturale, artistico e sociale ed anche per promuovere l’evento finale.

Durante i dieci giorni del laboratorio, attori, ballerini, coreografi e direttori svolgeranno due azioni parallele, la ricerca intensiva e creazione per l’attore-danzatore e l’interazione e creazione con la comunità locale attraverso il “baratto culturale”.

I professionisti partecipanti avranno la possibilità di ampliare e approfondire la conoscenza di tecniche differenti, derivanti dalle tradizioni teatrali tanto europee quanto orientali utilizzando l’improvvisazione teatrale, la manipolazione di oggetti, la drammaturgia collettiva, la coreografia e il canto e al tempo stesso lavoreranno insieme ai rappresentanti della comunità locale che ospita il laboratorio e che saranno invitati a partecipare ad alcuni incontri per essere parte attiva dello spettacolo finale.

La connessione del gruppo organizzatore e dei partecipanti con le persone del luogo si creerà in maniera spontanea, attraverso la vita e l’azione negli spazi pubblici. Verrà incentivato anche lo scambio intergenerazionale durante le attività artistiche differenti che si proporranno alla popolazione locale, indipendentemente dall’ età o dallo stato di salute. Tutti saranno invitati ad assistere alle prove pomeridiane e a prendervi parte attivamente insieme ai professionisti.

L’obiettivo è creare coesione e connessione all’interno del gruppo e sviluppare materiale scenico collettivo che nasca dal e nel gruppo. Il lavoro creativo terminerà con la preparazione e la presentazione dello spettacolo finale che sarà itinerante nel centro storico di Avdera.

Il laboratorio rifletterà sui processi di lavoro dell’attore/ballerino, concentrandosi su quattro tematiche: il ponte tra il training e la creazione; il ponte tra distinte discipline;

il ponte tra culture teatrali orientali e occidentali; il ponte tra teatro e comunità.

I professionisti si eserciteranno su training psicofisico, vocale e creazione con Gregorio Amicuzi e Viviana Bovino lavorando sulla respirazione e sull’anatomia sensoriale, realizzando Yoga, esercizi plastici e fisici, esercizi ritmici. Lavoreranno sull’allenamento vocale: prosodia (volume, intonazione, pause, segmentazione) e ricerca della voce organica, voce cantata e voce parlata; studieranno le basi di acrobazia e si eserciteranno con la pratica “Danza Desconocida”, principi che generano la danza e le azioni in movimento.

Durante l’intero laboratorio studieranno la relazione tra danza e canto; le tecniche di teatro-danza ed interazione con lo spazio urbano/cittá/natura, la manipolazione di oggetti, l’improvvisazione fisica e vocale; la creazione di coreografie collettive e individuali; la creazione di un personaggio, il montaggio e messa in scena di uno spettacolo.

All’interno del laboratorio è prevista anche la partecipazione di I Wayan Bawa attore e ballerino esperto in tecniche asiatiche antiche come Gambuh, Topeng e Tjalonarang che è figlio di I Nyoman Sadeg, famoso interprete Topeng.

I Wayan Bawa introdurrà i partecipanti ai principi fondamentali della danza balinese, trasmetterà le regole di composizione e modulazione dell’energia e l’allenamento della voce con sequenze parlate e cantate. Principi tutti molto utili per gli attori al di là della tradizione e delle scelte estetiche personali.

Si chiama Gambuh il più antico rituale ancora vivo a Bali, paragonabile al Teatro del Noh in Giappone ed al Kathakali in India.

La sua musica, letteratura, recitazione e danza ebbero origine a Giava durante l’era Majapahit (1262 – 1527), all’apice della cultura della corte indù Javanesa.

Quando i musulmani presero il potere, la più alta aristocrazia indù giavanese emigrò a Bali, che era l’unica isola indù nell’arcipelago musulmano indonesiano.

Durante Gambuh i personaggi principali parlano e cantano in Kawi (una lingua arcaica) accompagnati dai presenti che traducono i loro dialoghi in balinese moderno. I ballerini Gambuh cantano e condividono il testo, spesso senza totale comprensione dello stesso, avendolo appreso da una tradizione orale tramandata di generazione, in generazione.

Il regista Gregorio Amicuzi si occuperà di “tessere” lo spettacolo come un grande contenitore dentro al quale ci sarà spazio per gli artisti internazionali e le proposte locali.

“Crediamo molto nella sinergia tra istruzioni, associazioni locali ed entità internazionali- spiega Amicuzi- questo genera uno spazio di “apprendimento reciproco” dove tutti ne traiamo vantaggio, apprendiamo e cresciamo”.

Lo spettacolo finale avrà luogo il 15 luglio. Il 16 luglio, anche se la formazione sarà terminata, si realizzeranno le ultime attività con la comunità, visite alla zona archeologica di Abdera e partecipazione alle festività locali.