Parte il semestre spagnolo di presidenza dell’UE

MADRID – Il momento è arrivato. Da domani, la Spagna assumerà ufficialmente la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea: un incarico di durata semestrale e che coinciderà con un periodo di discussioni cruciali su diversi dossier chiave per il Vecchio Continente, ad esempio sulle migrazioni o sulle regole fiscali, nonché con elezioni generali proprio nel Paese iberico, fissate per il 23 luglio. “Accogliamo la sfida con ambizione e gratitudine”, ha detto oggi il premier Pedro Sánchez, impegnato a Bruxelles per un Consiglio Europeo. Madrid raccoglie il testimone dalla Svezia, di cui il primo ministro ha riconosciuto il lavoro svolto.

L’inizio del semestre di presidenza europea arriva in un momento particolarmente complesso per il leader iberico: costretto a constatare una dura batosta alle amministrative e comunali dello scorso 28 maggio, Sánchez ha infatti anticipato le elezioni da dicembre a luglio giusto dopo aver a lungo puntato sul cercare di sfruttare la proiezione del semestre spagnolo come strumento valido anche a consolidare la propria immagine elettorale.

Ma ciò che avvenuto è stato un vero e proprio colpo di scena, che ora porta la Spagna a dare il via a questo periodo, in cui si succederanno in territorio nazionale diversi vertici, riunioni tecniche altri eventi su diversi livelli, in un contesto di incertezze e tensioni interne. E stando ai sondaggi, l’ipotesi di un cambio di governo a partire dalle elezioni è tutt’altro che poco plausibile.

A Madrid, nessuno mostra il minimo dubbio sul fatto che tutto quanto previsto per il semestre andrà avanti normalmente, senza nessuna ripercussione provocata dalla situazione politica interna. Ma in altri Stati membri gli interrogativi su quali direzioni potranno prendere le discussioni su certi dossier in caso di ascesa al potere della destra in Spagna esistono.

Ad esempio, un ambito su cui potrebbero aprirsi incognite è quello delle politiche ambientali, mentre non dovrebbero essercene di significative per quanto riguarda i migranti, visto che si tratta di un tema su cui sia centrosinistra sia centrodestra sono sostanzialmente allineati. Uno degli aspetti che andrà trattato a fondo è quello del regolamento per la gestione delle crisi migratorie.

In ogni caso, recentemente Sánchez ha illustrato i piani del suo governo per la presidenza, che includono quattro priorità: la “reindustrializzazione” dell’Europa, le politiche per “avanzare verso la transizione ecologica”, la “consolidazione del welfare” e il “rafforzamento dell’unità” tra Stati membri dell’Unione Europea.

In quanto al primo punto, per il premier l’Ue deve ridurre la “dipendenza eccessiva” da Paesi terzi in ambiti come “salute, energia, tecnologie digitall e alimentazione”, per cui l’obiettivo è di “incentivare industrie e tecnologie strategiche”. Perché l’Europa deve garantirsi una posizione di “leadership, centralità e resilienza” su scala globale.

Le politiche per la transizione ecologica, secondo Sánchez, rappresentano “un obbligo legale e morale”, per cui bisogna spingere su aspetti come lo sviluppo delle rinnovabili, la riduzione di importazioni di combustibili fossili e la riforma del mercato elettrico. Sul welfare, la Spagna punta a favorire risposte europee basate sulla “giustizia fiscale ed economica”, ad esempio lottando contro “le vie di evasione fiscale da parte di grandi fortune”.

Domani, Sánchez inaugurerà il semestre spagnolo con una visita a Kiev.

Redazione Madrid