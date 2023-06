Ucraina, M5s e Sinistra: siamo ancora in tempo per la pace

ROMA. – “Oggi più che mai abbiamo bisogno di spingere per la pace: la storia ci dirà come e perché il negoziato sembrava a una svolta ma poi quella porta si è chiusa. Il tempo è galantuomo. Ma adesso dico: siamo ancora in tempo per la ricerca di una via diplomatica”.

Così il leader M5S Giuseppe Conte, in uno dei passaggi del suo intervento al convegno “Guerra o pace? Quali scelte politiche per riportare la pace in Europa”, organizzato su iniziativa della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone presso la Sala Capitolare del Senato. Un modo per riportare il tema della pace al centro del dibattito pubblico, proprio all’indomani della visita a Mosca del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato dal papa.

A discuterne giornalisti, diplomatici, militari ed esponenti politici, da Fratoianni (Si) a Scotto di Articolo Uno. “Di fronte al rischio di uno scatenarsi della guerra civile in Russia, qui in Italia ho avuto l’impressione che tutti stessero per festeggiare – continua Conte – Ma sono sicuro che nelle cancellerie che contano, compresa Washington, si siano vissuti momenti di grandissima tensione e preoccupazione.

Se qualcuno ha l’obiettivo della caduta di Putin, deve considerare che dopo di lui difficilmente si insedierà al Cremlino un campione di democrazia. Ma che nessuno si permetta di dire che io sto difendendo Putin” avverte l’ex premier, che poi torna sulle parole pronunciate l’altro ieri alle Camere, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, dal premier Giorgia Meloni in merito a un pensiero espresso sull’Ucraina dal sociologo Domenico De Masi.

“Sono arroganti e aggressivi: in Parlamento è una cosa indecente vedere un presidente del Consiglio che attacca un semplice cittadino, un professore universitario che non ha neanche una tessera di partito, prendersela a reti unificate contro di lui scaricando tutta l’aggressività e utilizzando il suo ruolo, mentre invece in Europa sei in preda al panico e non rispondi”. “Attacca lui per attaccare noi: invito il premier – aggiunge Conte – a non banalizzare la nostra posizione”.

Tra i politici intervenuti il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: “Siamo di fronte al dovere della complessità e al rifiuto di un dibattito pubblico nel segno della messa all’indice: non dobbiamo dimenticare che Putin è un uomo delle destre internazionali. Il rifiuto di questa organizzazione tossica del dibattito pubblico è il primo elemento di iniziativa politica disponibile e necessaria.

Abbiamo poi la necessità di decostruire una narrazione consolidata, quella che mette in campo in forma ideologica se non fanatica la battaglia dei valori: ‘la democrazia contro l’autocrazia’. Non ho dubbi che quella putiniana sia un’autocrazia, ma è del tutto evidente la natura tossica e truffaldina di questa narrazione quando poi uno dei pilastri della Nato è quel dittatore turco che con quei valori ha qualche problema di relazione”.

“Durante le recenti comunicazioni al Parlamento – ricorda invece Castellone – il presidente del Consiglio ha detto che l’Italia vuole essere protagonista nella ricostruzione dell’Ucraina. Prima della ricostruzione, però, bisogna arrestare la distruzione di quel Paese, ancora in atto, in maniera misurabile.

Dopo 16 lunghissimi mesi ancora non si sta delineando un percorso concreto, reale, di pace. Assistiamo invece a un continuo finanziamento della guerra. Ma la pace chiaramente si costruisce. Gli sforzi importantissimi del Vaticano, con il cardinal Zuppi, devono essere affiancati dalla politica”.

“Per costruire la pace – sottolinea infine l’esponente pentastellata – dobbiamo soffermarci di più anche sulla radice economica del conflitto. In tal senso si sono espressi più di 30 economisti internazionali che hanno pubblicato su Financial Times, Le Monde e Sole 24 Ore un appello intitolato ‘Le condizioni economiche della pace’. Vi si spiega che questa guerra è anche lo scontro tra Paesi orientali creditori nella bilancia commerciale e Paesi occidentali debitori. Se vogliamo un tavolo negoziale efficace dobbiamo mettere a fuoco questi aspetti”.

(Redazione/9colonne)