Affari conclusi e trattative calde: si accende il calciomercato 

MADRID. – Il Calciomercato estivo entra nel vivo. Da domani, 1° luglio, inizia ufficialmente quella che ogni anno viene ribattezzata la “fiera dei sogni”, con milioni di tifosi in tutta Italia che sperano nel “grande colpo” che vada a rinforzare la rosa della squadra del cuore.

Ed è così che, da domani, sarà possibile depositare i contratti per i giocatori che andranno a comporre le nuove squadre 2023/2024. Intanto, qualche buon affare è stato già concluso, in attesa dei fuochi d’artificio che, come da tradizione, arriveranno solo a metà del mese che sta per iniziare o forse anche oltre.

Le milanesi avanti adagio: Thuram e Loftus Cheek

Le milanesi vogliono ridurre il gap che, nell’ultima stagione, le ha separate dal Napoli campione. I nerazzurri, in attesa di piazzare altri colpi, per ora si sono assicurati le prestazioni dell’attaccante Marcus Thuram: il francese era in scadenza contrattuale col Borussia Mönchengladbach, squadra con la quale era esploso nelle ultime stagioni. Contratto di cinque anni da 6 milioni a stagione per lui.

Inzaghi, il prossimo anno, non potrà più contare però sulle prestazioni di Brozovic, che ha accettato la ricca offerta dell’Al-Nassr. Sicuri partenti anche Dzeko, Skriniar e D’Ambrosio, mentre si sta facendo di tutto per trattenere Lukaku e per prendere Frattesi, pezzo pregiato del mercato di quest’anno.

Dall’Inter al Milan, i rossoneri hanno iniziato a muoversi nella settimana appena trascorsa: sono così arrivati Loftus-Cheek dal Chelsea e Sportiello dall’Atalanta, mentre l’obiettivo principale ad oggi sembra Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha però molti estimatori. Ha invece fatto scalpore la cessione di Tonali al Newcastle per una cifra attorno ai 60 milioni.

Al Napoli cambia tutto: altra rivoluzione di De Laurentiis

Il Napoli, così come lo scorso anno (quando questa politica ha avuto successo), sembra voler cambiare molto anche quest’anno: il direttore sportivo Giuntoli, uno degli artefici dello scudetto, è sul piede di partenza, pronto a sposare la Juve.

E’ andato via anche Spalletti (e non si è ben capito quale sia stato il reale motivo dell’addio), che in panchina verrà sostituito dal Rudi Garcia, con un bel passato alla Roma. La squadra per il momento si è indebolita, con l’addio di Kim (per il quale il Bayern Monaco sta pagando la ricca clausola) e le tante voci su una possibile cessione di Osimhen, che fa gola alle più ricche formazioni europee.

Juve, tradizione ed innovazione: arriva Weah

La Juventus, dopo una stagione tribolata e ricca di errori societari, inizia un nuovo corso partendo dalla tradizione, con Allegri confermato in panchina e la novità Timothy Weah. Lo statunitense classe 2000, figlio d’arte, è arrivato a Torino: giocherà in Serie A oltre 20 anni dopo il papà George, icona del nostro calcio a fine anni ’90 con la maglia del Milan. Nato attaccante e divenuto esterno, Weah può conferire vivacità all’attacco della Juve. Hanno invece salutato Di Maria, Cuadrado e Paredes, mentre si tenterà il tutto per tutto per acquistare Milinkovic Savic.

Roma, avanti con i parametri zero: N’Dicka e Aouar

Molto attiva sul mercato la Roma, con il direttore generale Tiago Pinto che ha piazzato tanti affari in uscita, cedendo i giovani e promettenti Tahirovic all’Ajax, Volpato e Missori al Sassuolo e Kluivert al Bournemouth. Alla corte di Mourinho sono arrivati il possente difensore centrale franco-ivoriano Evan N’Dicka, svincolato dall’Eintracht e il trottolino di centrocampo Aouar, anche lui preso gratis dal Lione. Una politica, quella della squadra della capitale, davvero molto lungimirante e redditizia. E la sensazione è che non finisca qui.

