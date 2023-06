Calcio venezuelano, Eduardo Saragó: “Affrontiamo un rivale difficile!”

CARACAS – Dopo la vittoria (2 – 0) contro il Deportivo La Guaira, il Deportivo Táchira allenato dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó ha subito voltato pagina per preparare la trasferta in casa dell’Angostura. La sfida valevole per la 17ª giornata della Liga Futve é in programma sabato, alle 20:15 (ora di Caracas), sul rettangolo verde del Ricardo Tulio Maya di Ciudad Bolívar.

“Affrontiamo un rivale ostico, che sta disputando un ottimo torneo. Nell’ultimo turno di campionato nonostante il ko (3 – 2 contro lo Zamora, n.d.r.) a Barinas ha venduto cara la pelle” ha dichiarato in un comunicato stampa l’allenatore di origine calabrese.

Al momento i ragazzi di Saragó sono la seconda forza del campionato con 29 punti a -6 dalla capolista Academia Puerto Cabello. Dal canto suo l’Angostura é al 9º posto con 19 punti, ma in tutte le gare é stato una sorta di sassolino dentro la scarpa dei suoi avversari.

Una delle sfide di cartello di questo turno di campionato é Deportivo La Guaira-Caracas. In quello che potremmo definire il “Clásico del Boquerón” é in programma domenica alle 16:00. I “Rojos del Ávila” vogliono tenersi stretta una delle poltrone del G4, attualmente sono al terzo posto con 26 punti, mentre i “Naranjas” non possono permettersi altri passi falsi se non voglio perderé terreno nella corsa verso la estrella (sono settimi con 20 punti a -5 dalla festa dei quattro).

La 17ª giornata inizierá domani, alle 18:00 nello stadio José Antonio Páez, con il match Portuguesa – Carabobo.

La capolista, Puerto Cabello, scenderá in campo sabato alle 18:15 nello stadio La Bombonerita per affrontare lo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano.

La giornata della Liga Futve si completerá con le gare: Mineros – Estudiantes de Mérida (sabato alle 20:30, stadio Cachamay), Monagas – Rayo Zuliano (domenica alle 18:15, stadio Monumental) ed Hermanos Colmenárez – Metropolitanos (domenica alle 20:30, stadio Agustín Tovar). In questo turno di campionato riposerá l’UCV.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)