Russia, Peskov: “Grazie a Zuppi, ma nessun accordo”

MADRID. – “Non sono stati raggiunti accordi specifici dopo l’incontro tra l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e l’inviato speciale del Papa per l’Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi”.

Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sull’incontro avvenuto ieri. “Non ci sono decisioni o accordi specifici. Se necessario, il dialogo continuerà”, ha detto Peskov ai giornalisti. Secondo il portavoce presidenziale, l’incontro “ha riguardato lo scambio di opinioni, informazioni su questioni umanitarie nel contesto degli affari ucraini”.

Zuppi ha soggiornato presso la nunziatura apostolica di Mosca. Il programma ufficiale della visita non è stato reso noto né dal Vaticano né dalla parte russa. Il Cremlino ha ribadito di “apprezzare molto gli sforzi e le iniziative del Vaticano per risolvere la situazione in Ucraina”.

Da quanto si sa, però, Zuppi ha incontrato Maria Llova-Belova, commissaria russa per i diritti dell’infanzia, sotto mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale, e il patriarca di Mosca Kirill. Quest’ultimo ha esortato le Chiese a lavorare insieme per la pace e la giustizia.

