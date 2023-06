Il premio Oscar Russel Crowe: “Amo l’Italia”

“Il legame con l’Italia è partito dal film Premio Oscar ma non è soltanto quello”. Così Russel Crowe rispondendo al nostro giornale in un’affollatissima conferenza stampa a Bologna. La città delle Due Torri ha ospitato l’unica tappa nel nord Italia del suo tour “Indoor Garden Party”.

L’evento è stato organizzato da Genoma Films e l’incasso devoluto alle comunità dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

“In Italia e soprattutto a Roma – ha detto Russel – mi sento come lo zio di tutte le persone che incontro. Qui c’è un rispetto che non è legato soltanto alla notorietà. Amo quello che faccio, mi piace l’Italia e quando questo tour si concluderà nei prossimi giorni in Repubblica Ceca tornerò in Italia in vacanza e farò un viaggio della scoperta. Visiterò questo Paese con i miei due bambini che ormai non sono più bambini e adesso sono cresciuti, pelosi e anche un po’ puzzolenti. Gireremo l’Italia in lungo e in largo, voglio vedere quei posti che ho conosciuto poco o che non conosco affatto. Amo questo Paese. C’è un’enfasi in Italia rispetto alle cose belle della vita”.

A margine dell’incontro con i giornalisti, l’amatissimo attore Premio Oscar ha ricevuto il “Terraviva Green Award”, per il suo continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Qualche giorno prima Russel aveva dichiarato di voler interpretare Silvio Berlusconi in un prossimo progetto cinematografico o televisivo.

Alla serata bolognese hanno partecipato alcuni personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a cominciare da Alessandro Del Piero omaggiato dai presenti con una standing ovation.

Russel Crowe ha regalato ai presenti tante emozioni anche in veste di rocker e prima di congedarsi ha concesso anche l’apprezzato bis.

Emilio Buttaro