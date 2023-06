Mes e rialzo dei tassi, Meloni sfida l’Europa e la Bce

ROMA. – La situazione in Ucraina, le politiche migratorie, che saranno entrambe al centro del Consiglio europeo dei prossimi giorni. Ma è soprattutto sui temi economici che Giorgia Meloni colpisce duro, nelle sue consuete comunicazioni al Parlamento che precedono ogni vertice europeo: la questione ormai annosa del Mes, il meccanismo europeo di solidarietà che finora solamente l’Italia non ha ratificato; e poi l’annunciato nuovo rialzo dei tassi da parte della Bce, considerando più un danno che la soluzione.

“Non reputo utile alimentare polemiche su meccanismi come quello Mes – tuona la presidente del Consiglio, nell’unico passaggio in 40 minuti il tono si alza decisamente – Quello che è importante nella discussione sulla governance è discutere su un intero pacchetto di strumenti. Prima ancora che una questione di merito ‘è una questione di metodo su come difendere l’interesse nazionale italiano”.

A entrare nello specifico, poco dopo, sarà il vicepremier Antonio Tajani, che in lunga chiacchierata con i cronisti in Transatlantico riflette: “Io sono sempre stato favorevole al Mes, poi è arrivato il Recovery Fund … “. E aggiunge: “Il regolamento del Mes non prevede alcun tipo di controllo, è prettamente intergovernativo e chi guida il Mes, ossia il paese più forte, fa tutto ciò che vuole.

Noi abbiamo sempre detto di sottoporre il Mes al controllo del Parlamento europeo costringendo il presidente ad andare periodicamente davanti alle commissioni e di fronte all’aula, come fa oggi il presidente della Bce: non capisco perché la Bce lo deve fare e il Mes no”.

E per quanto riguarda l’approccio “a pacchetto”, nel pacchetto dovrebbero esserci per esempio “l’Unione bancaria, l’armonizzazione fiscale: perché non vengono fatte? Sul Mes siccome metto i soldi voglio anche incidere, voglio sapere anche quali sono le garanzie”.

Tajani: “E’ nostro diritto criticare”

La Bce, appunto. Per Giorgia Meloni “l’inflazione si configura come una vera e propria tassa occulta che colpisce soprattutto i più deboli, e non si può non considerare il rischio che l’aumento dei tassi possa colpire più le tasche dei cittadini che non l’inflazione, che la cura faccia peggio del male”.

Un attacco forte alla presidente Christine Lagarde, ma lo stesso Tajani specifica che “è nostro diritto criticare: la Banca Centrale europea è autonoma, ma io ho sono libero di dire che fare un annuncio un mese prima sul rialzo dei tassi è sbagliato, perché così si danneggia l’economia reale. La Bce deve essere al servizio dell’economia reale, non viceversa. Non abbiamo detto che Lagarde deve andare via ma abbiamo diritto di critica, perché la Lagarde non è il Vangelo…”.

(Redazione/9colonne)