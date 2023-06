Madrid proroga gli aiuti anti-inflazione su generi alimentari e trasporti

MADRID – Un Consiglio dei ministri ricco di contenuti. L’ultima riunione ufficiale del governo spagnolo di giugno si è chiusa con diversi annunci significativi: da un lato, è stata disposta la proroga della validità di alcune misure anti-inflazione applicate negli ultimi sei mesi, come la soppressione dell’Iva su vari generi alimentari di prima necessità e aiuti per i trasporti pubblici, così come sconti sui carburanti validi per autotrasportatori, agricoltori e allevatori. Inoltre, l’esecutivo ha sbloccato alcune misure di carattere sociale rimaste in stand-by per la sopraggiunta crisi politica legata alle amministrative e comunali dello scorso 28 maggio e che ha portato alla convocazione di elezioni generali anticipate.

Una delle principali incognite riguardava appunto il destino pacchetto di contrasto all’inflazione nell’ambito dei generi alimentari, la cui vigenza era in scadenza al 30 giugno. Il decreto approvato oggi mantiene per sei mesi l’annullamento o riduzione dell’Iva nel caso di diverse categorie di prodotti, come latte, uova, formaggi, frutta e ortaggi. Inoltre, restano validi gli aiuti che permettono di ridurre i costi degli abbonamenti su alcuni trasporti pubblici.

Stando alla vicepremier e ministra dell’Economia Nadia Calviño, si tratta di misure che stanno risultando “efficaci nell’abbassare l’inflazione e nel sostenere famiglie e imprese in un contesto di incertezza come quello che stiamo vivendo”.

Sempre nella giornata di oggi, è arrivato anche il via libera a una norma che favorirà il cosiddetto “oblio oncologico”. Il provvedimento prevede in particolare che il fatto di aver superato un tumore non possa essere motivo di esclusione dall’accesso a determinati servizi (ad esempio, assicurazioni). La misura avrà validità a partire dai cinque anni dalla fine del trattamento per la malattia e se nel frattempo non c’è stata ricaduta.

Il governo ha poi approvato anche altri provvedimenti già annunciati dal premier Pedro Sánchez prima delle vicende elettorali delle ultime settimane. Tra questi, ce ne sono alcuni orientati all’ambito della casa come una nuova linea di crediti pubblici offerti a giovani interessati all’acquisto di una prima abitazione, ma anche legati al mondo del lavoro come l’introduzione di un congedo retribuito di 5 giorni all’anno per assistenza di parenti stretti o conviventi con determinati problemi di salute.

D’altro canto, è stata fatta decadere una misura che prevede la proroga automatica dei contratti d’affitto in scadenza nel semestre in corso. Secondo Calviño, tale tutela è già garantita dalla nuova legge sulla casa. Non dello stesso avviso Sumar, da cui è partito un attacco ai partner del Partito Socialista.

Redazione Madrid