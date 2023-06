Ucraina: l’ira di Putin, la verità di Prighozhin, la “carica” di Zelensky

MADRID. – Ormai la crisi ucraina, che sta sempre più diventando anche la crisi russa, può riservare ogni giorno nuove sorprese, svolte imprevedibili. Anche perché buona parte del dramma si svolge sotterraneamente, e molti degli elementi chiave in base ai quali, ad esempio, si è sviluppato il “quasi golpe” del fine settimana restano tuttora oscuri.

Non sono certo bastati a chiarirli, ieri, il riapparire dei due protagonisti principali della vicenda. Dapprima ha parlato Prigozhin: il capo della Wagner, senza rivelare dove si trovava, ha postato un audio di 11 minuti nel quale ha spiegato che le autorità avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di una serie di “intrighi” e quindi la marcia verso Mosca non sarebbe stata un tentativo di colpo di stato ma “una protesta” avente lo scopo di impedire la “distruzione” della compagnia militare privata e richiamare alle loro responsabilità “quegli individui” che “hanno commesso un enorme numero di errori nell’operazione militare speciale” in Ucraina.

In serata a rispondere, ma senza mai pronunciare il nome del capo della Wagner, ci ha pensato lo stesso Putin in un discorso alla nazione nel quale ha accusato l’Ucraina e i suoi alleati occidentali di volere che i russi “si uccidessero a vicenda” e ha affermato che la rivolta di Prigozhin era “comunque destinata a fallire”, aggiungendo che il paese ha mostrato “unità” di fronte a una ribellione “infida”.

Putin ha detto di aver concesso l’amnistia ai combattenti di Wagner in modo che potessero tornare alle loro famiglie, concedendo loro di venire assorbiti nell’esercito russo o di andare in Bielorussia, dove sarebbe atteso lo stesso Prigozhin. Putin ha ringraziato i funzionari della sicurezza, compreso il ministro della Difesa Sergei Shoigu, che Prigozhin aveva chiesto fosse rimosso dal suo incarico.

Sul fronte ucraino, sempre ieri il presidente Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che le forze di Kiev “sono avanzate in tutte le direzioni”. “Questo è un giorno felice. Vorrei che i ragazzi avessero più giorni come questo”, ha aggiunto. Tali dichiarazioni sono giunte in seguito alla notizia della conquista di una testa di ponte in prossimità del ponte Antonovsky sulla riva sinistra del Dnepr e della riconquista del villaggio di Rivnopil.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno preparato un ennesimo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari. Il nuovo blocco di sostegno consegnerà veicoli terrestri, compresi i veicoli da combattimento Bradley e i veicoli corazzati Stryker. L’annuncio fa seguito all’impegno del governo australiano di fornire un nuovo contributo di assistenza militare da 110 milioni di dollari nel prossimo round di sostegno all’Ucraina, compresi veicoli, munizioni e finanziamenti umanitari.

Putin ai militari: “Ci avete salvato”

Nella solennità della Piazza della Cattedrale al Cremlino, in diretta televisiva, il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto alle unità del Ministero della Difesa, della Guardia Russa, dell’FSB, del Ministero degli Affari Interni e in generale di tutte le forze dell’ordine della Federazione “che hanno assicurato la legge e l’ordine durante un tentativo di ribellione armata lo scorso fine settimana”.

Quello del leader del Cremlino appare come una mossa obbligata nel tentativo sia di riaffermare la propria autorità, sia di far passare il messaggio, vitale per il suo regime, dell’unità e della coesione all’interno delle forze armate. “Avete difeso l’ordine costituzionale, la vita, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini – ha detto Putin -.

Avete salvato la nostra Patria dagli sconvolgimenti, fermando di fatto la guerra civile. In una situazione difficile, avete agito in modo chiaro, armonioso, con i fatti avete dimostrato la vostra lealtà al popolo della Russia e al giuramento militare, avete mostrato la responsabilità per il destino della Patria e il suo futuro”.

Putin ha inoltre ricordato i militari morti “durante la repressione della ribellione” i quali “hanno adempiuto con onore al loro dovere”, chiedendo al pubblico di onorarne la memoria con un minuto di silenzio. Difficilmente però le parole di Putin potranno permettere quella “normalizzazione” tanto agognata dal presidente così come non basterà ad ottenerla la decisione, resa nota questa mattina, di chiudere il procedimento penale contro il fondatore dalla brigata Wagner, Evgheny Prigozhin, dopo che questo, a quanto se ne sa, ha accettato di trasferirsi in Bielorussia.

Un jet Embraer Legacy 600 registrato in Russia, la cui proprietà è riferibile al capo mercenario secondo i documenti relativi alle sanzioni statunitensi, è volato in Bielorussia dalla Russia martedì. Non si è avuta ancora però alcuna indicazione chi si trovasse a bordo.

Zuppi a Mosca: domani l’arrivo in Russia

Continua la missione di pace del Vaticano per costruire le basi per una pace in Ucraina. Il 28 e il 29 giugno, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà a Mosca. Lo si legge in un comunicato della Santa Sede.

L’obiettivo è avere un dialogo con i vertici russi, così da aprire spiragli per la conclusione della guerra in Ucraina e assicurare una “giusta pace”. Zuppi, infatti, ha già incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymir Zelensky, il 5 e 6 giugno scorsi, in quella che è stata la prima tappa della missione di pace del cardinale.

Commenta la notizia anche la Conferenza Episcopale Italiana, che invita alla preghiera in una nota firmata da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI. “Rinnoviamo l’invito alle comunità ecclesiali e, in particolare, ai monasteri presenti sul territorio nazionale ad accompagnare con la preghiera la visita a Mosca che il Cardinale Matteo Zuppi – è l’appello di Baturi – auspichiamo che questa nuova iniziativa possa contribuire al raggiungimento di una giusta pace”.

Putin: “Ecco quanto costava la Wagner allo Stato”

Gli equipaggiamenti del Gruppo Wagner sono stati completamente forniti dallo Stato, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il personale militare del Ministero della Difesa. “Il mantenimento della Wagner era a carico dello stato, in un anno il proprietario della società Concord tramite Voentorg ha ricevuto, da parte dallo stato, per fornire cibo e servizi di ristorazione all’esercito, 80 miliardi di rubli”, ha detto il leader russo.

Da maggio 2022 a maggio 2023, le autorità hanno pagato alla milizia più di 86 miliardi di rubli per stipendi e pagamenti di incentivi, ha specificato il capo dello stato. “Spero che nessuno abbia rubato niente, ma ci occuperemo di tutto”, ha assicurato Putin, riferendosi alla leadership della brigata.

Putin: “Se la Wagner avesse vinto, il nemico ne avrebbe approfittato

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato poco fa che “se la ribellione iniziata dalla brigata Wagner non fosse stata soppressa, il nemico ne avrebbe approfittato”. “Il caos nel Paese sarebbe stato inevitabile e il nemico, ovviamente, ne avrebbe tratto vantaggio. Sta già provando a farlo. Ma non succederà nulla. Ho fiducia nel fatto che questa strategia non funzionerà. Ne sono persino sicuro” ha detto Putin durante un incontro con il personale militare al Cremlino.

(Redazione/9colonne)