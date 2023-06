Torna il grande caldo in Spagna, oggi superati i 44 gradi

MADRID – Il grande caldo è tornato. La Spagna è immersa in un’ondata di temperature più elevate delle abituali in questo periodo, la prima dell’estate 2023. Una situazione che ha fatto schizzare i termometri verso l’altro in diverse zone del Paese, in particolare a sud. In alcune zone dell’Andalusia sono state registrate massime di oltre 42 gradi, tra queste il record di giornata di El Granado (Huelva), dove il mercurio è arrivato ai 44.4 gradi.

Come spiegato dall’Agenzia statale di meteorologia (Aemet), l’episodio di caldo anomalo è iniziato ieri.

Stando agli ultimi pronostici, le temperature potrebbero calare leggermente nei prossimi giorni. Tuttavia, è probabile che rimangono significativamente alte almeno fino a metà settimana.

In associazione con questa ondata di calore, oggi la stampa iberica ha riportato un fatto di cronaca tragico: la morte di un agricoltore 47enne e con “patologie previe”, sorpreso sabato da colpo di calore in provincia di Siviglia, mentre lavorava.

La vicepremier e ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di questa possibile prima vittima dell’episodio meteorologico attualmente affrontato dal Paese.

Redazione Madrid