Spagna, due giorni per rilanciare Forza Italia

MADRID – Una due giorni per rilanciare Forza Italia nel mondo. Questo, in stretta sintesi, l’obiettivo dell’iniziativa che ha coinvolto, sabato e domenica scorse, le nostre comunità all’estero. In particolare, quelle europee.

Anche in Spagna, i sostenitori del partito di Berlusconi hanno aderito all’iniziativa. A Madrid, la campagna di iscrizione ha destato interesse e si è svolta in un clima cameratesco. Organizzata da Vito Ingroglia, coordinatore nazionale di Forza Italia in Spagna, l’attività ha riunito ammiratori di Silvio Berlusconi e simpatizzanti del partito conservatore-cattolico da lui fondato circa trent’anni fa.

– Forza Italia, ha voluto dare un segnale forte– ha spiegato alla “Voce” Ingroglia, sociologo che da anni si dedica all’attività politica in seno allo spazio del centro destra “madrileño” -. L’iniziativa, voluta dal nostro attuale presidente Antonio Tajani, è mirata ad ottenere l’adesione dei tanti connazionali che condividono le nostre idee politiche. Si è voluto far capire loro quanto sia importante l’eredità, la pesante eredità che ci ha lasciato Silvio Berlusconi.

Ha sostenuto che “Forza Italia vuole essere presente in tutti i paesi d’Europa”. E ha poi commentato che la nostra comunità in Spagna ha avuto una crescita esponenziale. Infatti, si stima che ogni mese si trasferiscano in Spagna circa mille connazionali.

– La nostra comunità continua a crescere – ha aggiunto Ingroglia, che solo da pochi mesi ha assunto il ruolo di coordinatore nazionale di Forza Italia in Spagna -. È passata da 100mila iscritti Aire a quasi 400mila. Quindi è giusto che anche in Spagna ci sia una attività politica, un partito che difenda la nostra identità culturale e cristiana, che si faccia interprete delle nostre esigenze e che sia uno strumento per fare arrivare la nostra voce a Roma. Forza Italia, che ha aderito alla famiglia dei Partiti Popolari Europei – ha precisato per concludere –, è un partito con vocazione di governo che si fa interprete delle esigenze di tutti gli italiani.

Redazione Madrid