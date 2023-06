Grecia, secondo mandato per Mitsotakis: “Siamo una democrazia matura”

MADRID. – Kyriakos Mitsotakis viene confermato con un secondo mandato alla guida del governo greco: il leader dei conservatori di Nea Demokratia, che nelle elezioni di ieri ha ottenuto il 40,6 conquistando 158 seggi su 300 nel nuovo parlamento ellenico, ha ricevuto stamattina l’incarico di formare il governo dalla presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, prestando giuramento: “I cittadini greci hanno il diritto di chiedere un futuro migliore”, ha detto il neo premier nel corso dell’incontro istituzionale, promettendo “grandi cambiamenti e grandi riforme”.

“Abbiamo un mandato forte e un’ampia maggioranza parlamentare” ha spiegato, aggiungendo poi in merito all’ingresso in Parlamento di forze di estrema destra e che cavalcano la protesta: “Il risultato elettorale ha riservato alcune sorprese ma la nostra democrazia è abbastanza matura per gestire eventuali sconvolgimenti temporanei”.

Male la sinistra ellenica: Syriza dell’ex premier Alexis Tsipras ha ottenuto appena il 17,8%, i socialisti del Pasok l’11,9% e il partito comunista il 7,7%. Ben tre formazioni di estrema destra, invece, sono riuscite a superare lo sbarramento del tre per cento. “La democrazia ha dimostrato di essere resistente dopo una serie di crisi” ha assicurato la presidente Sakellaropoulou.

I greci al voto

L’astensione, però, con il 47,1% degli elettori che non si è recato alle urne, è stata la più alta registrata dal 1974, anno della caduta della giunta militare. I greci sono tornati al voto appena 5 settimane dopo le precedenti elezioni politiche: Mitsotakis, premier in carica dal 2019, aveva conquistato il 40,8% dei consensi lo scorso 21 maggio, non abbastanza per avere la maggioranza assoluta dei seggi a causa della vecchia legge elettorale. Una legge che è stata cambiata nell’intervallo di tempo tra le due votazioni, con l’introduzione di un premio di maggioranza.

“Questo Parlamento è stato la campana a morto del proporzionale, la cosa più importante è che i greci abbiano votato per un governo a partito unico” ha sentenziato il vincitore. “Mi sono congratulata con Kyriakos Mitsotakis per il successo elettorale – così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Twitter – A lui ho rivolto auguri affettuosi di buon lavoro. Italia e Grecia insieme possono ottenere importanti risultati a beneficio dei nostri popoli, delle nostre Nazioni e del nostro Continente”.

