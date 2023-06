Dai libri un bell’aiuto agli Emiliano Romagnoli

MADRID. – “Passione Italia”, l’incontro che ogni anno organizza la nostra Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, non è solamente un momento di allegria in cui è possibile degustare la buona cucina italiana ed acquistare ottimi prodotti enogastronomici e artigianali, ma anche uno spazio in cui far emergere il meglio di una collettività: la sua capacità di unirsi ed essere solidale con chi, in patria o in Spagna, ha bisogno di aiuto.

Accanto allo stand della SIB, Società Italiana di Beneficenza, i cui introiti sono devoluti a coloro che, all’interno della nostra comunità, sta attraversando un momento particolarmente difficile, c’è stato quello della Scuola Statale Italiana di Madrid che, insieme alla Camera di Commercio e con la collaborazione del Comites di Madrid e dell’Associazione Emiliano Romagnola in Spagna, ha organizzato uno stand in cui sono stati venduti libri e fumetti precedentemente donati da nostri connazionali.

Maestre, professoresse e altri volontari si sono avvicendati nel chiosco in cui molti hanno trovato qualche libro o fumetto interessante. Ciò che ci ha colpito favorevolmente è stato l’impegno degli alunni che hanno trascorso ore a cercare e organizzare i libri, per poi venderli con un entusiasmo ammirevole.

I risultati si sono visti. A conclusione della tre-giorni di “Passione Italia” lo stand dei libri aveva raccolto duemila euro che sono stati inviati al conto corrente della Protezione Civile dell’Emilia Romagna, così come indicato ai dirigenti dell’Associazione Emiliano Romagnola della Spagna dal Presidente della Consulta.

Ancora una volta abbiamo potuto constatare che la solidarietà è un buon esempio e funziona.