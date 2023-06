Francesco Totti: “Il calcio italiano sta tornando a grandissimi livelli”

“Le tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee sono un segnale importante. E’ una cosa significativa, vuol dire che il calcio italiano sta tornando a grandissimi livelli, sperando che questo sia un punto di partenza”. Così Francesco Totti al nostro giornale tra una partita e l’altra di padel dalle parti di Bologna in occasione della seconda edizione del torneo “Illumia Cup”.

L’ex grande capitano della Roma ha aggiunto: “Farei ogni anno tre finali pur perdendole perché intanto arrivi fino in fondo e le giochi”.

E sul nuovo corso della Nazionale dopo l’incoraggiante vittoria contro l’Olanda ha spiegato: “Il mister credo sia contento delle scelte a disposizione. Ha grandissimi giocatori, dei grandi talenti e adesso spetta più a loro che a Mancini”. Poi un pensiero alla sua Roma: “Ogni anno è diverso, speriamo che nella prossima stagione possa andare meglio magari ritornando nelle zone alte della classifica già che c’è il mister Mourinho è una cosa importante”.

Infine il ritorno di Rudi Garcia, suo ex allenatore in Italia alla guida del Napoli. “Benissimo perché è un grande allenatore, grande uomo, E’ una persona che ti fa stare bene per cui penso che in una piazza come Napoli, sia davvero un allenatore giustissimo”.

E intanto il padel sta diventando sempre più amato, così ancora Totti: “E’ uno sport bellissimo che ti rende partecipe, ti diverte, ti fa fare amicizie nuove, insomma va praticato”.

Al Country Club di Castenaso, alle porte di Bologna per la nuova edizione del torneo “Illumia Padel Cup” tanti altri campioni come Roberto Mancini, Luca Toni, Bobo Vieri, Marco Materazzi. Tra i più acclamati sicuramente il commissario tecnico dell’Italia. “Quando si gioca uno vuol sempre vincere – ha detto Roberto Mancini – è davvero uno sport divertente e poi questo è un torneo fatto bene con uno scopo benefico”.

L’iniziativa è un format che nasce con l’obiettivo di poter essere replicato, in edizioni annuali. Il progetto è nato dall’entusiasmo dell’ex centrocampista Tomas Locatelli e dalla passione sportiva condivisa con Marco Bernardi, Presidente di Illumia, Mario Trebbi, socio fondatore del Country Club e Andrea Lanzoni, AD di 2comeventi. L’idea di base è quella di dare continuità alle spettacolari sfide tra campioni del calcio che hanno appassionati milioni di tifosi.

Emilio Buttaro