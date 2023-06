Ucraina, Mosca: “Non forniremo numeri sulle armi atomiche in Bielorussia”

MADRID. – La Federazione Russa non renderà pubblici i dati sul numero di cariche nucleari che saranno trasferite in Bielorussia. Lo ha affermato questa mattina il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. “Dubito profondamente che questo argomento diventerà oggetto di discussione pubblica né che da parte nostra verranno esposti questi dati.

Voglio sottolineare al riguardo che per decenni gli Stati Uniti hanno mantenuto le loro armi nucleari tattiche sul territorio di un certo numero di paesi europei, e non hanno mai fornito numeri esatti, e tutto ciò che si sa al riguardo è dedotto da stime, parametri, calcoli di esperti, e Dio sa che altro. Perché dovremmo dichiarare unilateralmente qualcosa del genere?” ha chiosato Ryabkov.

Paura per la centrale nucleare

Sempre questa mattina, il governo di Kiev ha esortato i propri cittadini “a non farsi prendere dal panico o ad accumulare pastiglie di iodio” dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia starebbe pianificando un “incidente” che causi una fuga di radiazioni dalla centrale nucleare occupata di Zaporizhia.

Secondo il presidente quello ideato da Mosca si configurerebbe come un vero e proprio “attacco terroristico” l’ideazione del quale è stata però nettamente smentita dal Cremlino. Fatto sta che ormai la concitazione è alle stelle e si è scatenata la caccia allo iodio in molte farmacie alle stelle.

“Leggi e condividi ma niente panico! Non fare il gioco del nemico. Il presidente Zelensky non ha detto nulla di nuovo. La Russia è un paese terrorista dal quale, come una scimmia con una granata, puoi aspettarti qualsiasi cosa”, ha affermato il ministero della Sanità ucraino. Oggi dunque, il ministero della Salute ha inoltre messo in guardia contro le implicazioni negative della somministrazione errata di iodio, avvertendo che potrebbe persino essere fatale.

(Redazione/9colonne)