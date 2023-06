Famiglie arcobaleno: il tribunale di Milano annulla l’atto di nascita con maternità surrogata

ROMA. – Alla vigilia del Pride a Milano, novità significative sul fronte dei diritti Lgbt arrivano proprio dalla città meneghina. Dopo la decisione della procura di Padova, che lo scorso 19 giugno aveva impugnato tutti e 33 gli atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali di donne, registrati dal sindaco dal 2017 a oggi, questa mattina il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile il ricorso della procura che chiedeva di annullare l’atto di nascita redatto all’estero di un minore figlio di una coppia di uomini, tramite il ricorso alla maternità surrogata.

In una nota, il tribunale precisa di aver annullato la trascrizione dall’atto di nascita del genitore intenzionale, “perché avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”.

In adesione ai principi espressi dalla Cassazione nella sentenza dello scorso 30 dicembre, il Tribunale sottolinea che “il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari che, come oggi riformato, è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d’intenzione pienezza della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale”.

Il caso

Il tribunale di Milano, viceversa, ha giudicato inammissibile il ricorso della procura contro la trascrizione del riconoscimento di un figlio da parte della madre intenzionale: si tratta di tre casi di coppie di donne che hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita al di fuori dei confini nazionali.

Il tribunale, si legge sempre in una nota, spiega che “l’annullamento della trascrizione del riconoscimento non possa essere realizzato attraverso il procedimento di rettificazione, ma che sia invece necessaria l’istaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio”.

“L’ufficiale dello Stato civile può rifiutare di accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma una volta che la dichiarazione sia stata accettata – anche se per compiacenza, per errore o in violazione di legge- e sia stata annotata in calce all’atto di nascita del minore, il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione” spiega sempre il Tribunale di Milano.

(Redazione/9colonne)