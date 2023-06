L’Ambasciatore Giuseppe Buccino visita Barcellona

BARCELLONA- Il nostro Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha realizzato la sua prima missione, di natura consolare, a Barcellona, città in cui si concentra una grande collettività e che è anche meta di un forte afflusso turistico italiano.

L’Ambasciatore ha potuto constatare personalmente l’ammirevole lavoro che svolge il Console Generale Emanuele Manzitti, così come i dirigenti dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo che riunisce le scuole elementari, le medie e il liceo. A tutti ha rivolto parole di apprezzamento e di sprone a continuare nell’impegno già fortemente profuso per offrire servizi sempre migliori alla collettività.

L’Ambasciatore Buccino, per approfondire la conoscenza delle principali caratteristiche dell’articolata circoscrizione consolare di Barcellona, ha incontrato anche i membri del Com.It.Es. di Barcellona in una riunione informale, che ha fornito l’occasione per presentare le attività del Comitato e per uno scambio di vedute costruttivo e stimolante con i membri eletti dalla comunità.

Durante la visita a Barcellona ha conosciuto e avviato, inoltre, utili contatti con alcuni esponenti della collettività residente. Una collettività che come ha sottolineato lo stesso Ambasciatore “è in costante crescita e perfettamente integrata e in grado di esprimere eccellenze di primo piano in tutti i settori, dai più tradizionali ai più innovativi, svolgendo un ruolo determinante nel consolidamento dei profondi legami che uniscono la Spagna e l’Italia.”

La missione è stata infine l’occasione per l’Ambasciatore Buccino di visitare la mostra della celebre fotografa italiana Tina Modotti presso la Fondazione KBr Mapfre e il Tempio Espiatorio della Sagrada Familia, un luogo che, più di altri a Barcellona, come ricordato dall’Ambasciatore “è punto di incontro tra passato, presente e futuro, tra tradizione e innovazione, un riflesso di Barcellona e della numerosa collettività italiana che vive, lavora e studia in questa meravigliosa città”.

Nel corso della visita l’Ambasciatore Buccino è stato accompagnato dal Console Generale Emanuele Manzitti, dalla Console Alessandra Di Pippo e dal Primo Consigliere Marco Lapadura dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.

Redazione Madrid