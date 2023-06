España, Carla Antonelli: “Están en peligro los derechos civiles conquistados por el Colectivo LGTBIQ+”

MADRID – “Si me preguntas si pudo pasarme por la cabeza que, viendo como íbamos avanzando en materia de derechos civiles, hubiese podido existir la posibilidad de involución te diría que no y creo que a muy pocas personas se les ocurrió. Eso sí, teníamos muy claro que nos había costado muchísimo conseguirlos, conquistarlos. El presente nos indica que el Partido Popular ha hecho suyo el discurso abolicionista de la extrema derecha. Ha sido muy claro al anunciar su intención de derogar la Ley Integral Trans Estatal”. Las palabras de Claudia Antonelli, la primera mujer transexual en España en acceder a la Asamblea de Madrid y ahora también la primera en ser Senadora por designación autonómica, destilan preocupación. Son una voz de alarma para quienes consideran que los derechos civiles están a buen resguardo y para quienes creen que las promesas electorales, como ocurrió tantas veces en el pasado, caerán en el olvido. ¿Pasará también en esta ocasión? Si damos crédito a las reflexiones de Antonelli, y no hay motivos para no hacerlo, hay fundadas razones para dudarlo.

Una declaración de intención. La lona gigante en la cual una mano con la pulsera de España arroja a la basura papeles con los símbolos del feminismo y los colores de las banderas LGTBI+ y el nacionalismo catalán, entre otros, no invitan al optimismo. La “lona del odio” y de la vergüenza indica los valores que defiende Vox y los derechos civiles que amenaza. ¿Es Vox un fenómeno coyuntural, como lo ha sido Ciudadanos? Es probable. Sin embargo, en el entretanto, condiciona la política nacional.

– Venimos de una dictadura y luego entramos en una democracia– comenta Antonelli -. Se fueron aboliendo las leyes que nos encarcelaban, que nos perseguían, para dar paso a otras que rescataban los derechos civiles. Se avanzó despacio, poco a poco. Primero fue la Ley de Pareja de Hecho, allá por los ’90; luego, las Ley del Matrimonio Igualitario, en 2005; en 2007, se aprobó la Ley de Identidad de Género, la cual permitió a las personas Trans cambiar su documentación sin necesidad de una cirugía genital; y posteriormente se sancionó la Ley Integral LGTBI+ en 14 Comunidades Autónomas. En febrero, quedó aprobada la Ley Integral Trans de Marco Estatal.

Pequeños pasos para grandes conquistas.

Transfobia y LGTBIfobia

Carla Delgado Gómez. Este es su verdadero nombre. No obstante, todos la conocemos por su nombre artístico: Carla Antonelli. Vivió el ocaso de la dictadura franquista, el amanecer de la democracia y el tránsito del País de una sociedad arcaica, casi medieval en materia de derechos civiles, a otra moderna, tolerante, abierta al futuro.

Conversamos por teléfono. Nos hubiera gustado hacerlo en una terraza madrileña. Sin apuros. No ha sido posible. Aun cuando no oficialmente, la campaña electoral está en pleno desarrollo. El 23 de julio, fecha de las próximas elecciones generales, se aproxima a toda prisa. Los días se diluyen y la eficiencia se impone. Hay que medir el tiempo y aprovecharlo al máximo. El encuentro con Antonelli ha sido solo pospuesto.

– La presidenta de la Comunidad de Madrid – nos dice – ya ha anunciado su intención de derogar artículos de la Ley Integral Trans de la que fui ponente en 2006 en la Asamblea de Madrid. Es una cuestión de oportunismo en la transfobia y en la LGTBIfobia. Todo indica que el Partido Popular podrá gobernar solamente con los votos de los diputados y de las diputadas de Vox. Sus decisiones estarán muy condicionadas. Y no sólo por su misma naturaleza; también y sobre todo por la presencia de la extrema derecha.

Está convencida que la formación ultra representa el negacionismo: “el negacionismo de la violencia de género, de la violencia machista”.

– Vox nos utiliza como cortina de humo de sus propias miserias – asegura -. La amenaza de una involución de la sociedad en materia de derechos civiles – reitera con firmeza – es muy seria. Sería la primera vez en la historia de la democracia española. Nunca ha pasado, a pesar de que el Partido Popular ha amenazado hacerlo con la Ley del Divorcio, con la Ley del Aborto…. Llevó al Constitucional la Ley del Matrimonio Igualitario, sin lograr su objetivo. Ahora no amenaza con el Constitucional, lo hace con derogar las Leyes.

Intolerancia y desempleo

Prejuicios. Las sociedades, hasta las más avanzadas y modernas, llevan a cuesta el lastre de la intolerancia, resabio del pasado.

– ¿Cuáles son las dificultades principales que debe enfrentar el Colectivo LGTBI+ en su día a día? Tengo entendido que el nivel de desempleo, en la comunidad Trans, es muy elevado.

– Si lo es – admite, para luego denunciar:

– La gran mayoría es rechazada por su condición. El desempleo en mujeres Trans se estima entre el 70 y el 80 por ciento. En un país, sería impensable una tasa tan elevada. Ya se habría desatado una guerra civil, un levantamiento popular. En nivel de paro entre las mujeres trans, entre los hombres es igualmente elevado, pero menos, es producto de los prejuicios, los estereotipos, los estigmas.

Explica que el nivel de desempleo también es producto de la discriminación de la que fue víctima la comunidad Trans en el ámbito de la educación.

– La generación que ha podido estudiar – precisa – es la de hace 15 años a lo sumo. Las personas Trans mayores con carreras profesionales hicieron la transición después de haber concluido los estudios. Por lo tanto, aquí se juntan la discriminación con el estigma y los prejuicios.

– Las Leyes, no importa cuán adelantadas y modernas sean las sociedades, carecen de sentido si no se aplican. ¿Cuáles acciones deberían llevarse a cabo para que toda la sociedad acepte que hay personas diferentes, que nacen en un cuerpo que no sienten suyo y que, si lo desean, deben tener la libertad de cambiar?

– Respeto – nos dice -. Respeto – repite -. Respeto a la identidad, a la diversidad. Sobre todo, es imprescindible desmontar los bulos, las “fake-news”. Ningún menor va a recibir tratamiento hormonal. Y menos sin autorización de los padres o representantes. Además, poner tratamiento hormonal a un menor de ocho años es un crimen. Es un asesinato – subraya -. La Ley no lo contempla. Todo eso es una falacia.

Explica que la Ley habla de “cambio de sexo en la documentación”, en el papel que no “en una mesa quirúrgica”.

– La Ley – recalca – establece que un niño de 12 o 14 años puede solicitar cambiar de sexo en los documentos. Debe tener el asentimiento de los padres o representantes. Si estos se niegan, el menor puede recurrir a la justicia y esta debe priorizar el interés superior del menor.

Activista y luchadora social

Antonelli ha sido desde siempre una activista transexual y una luchadora por lo derechos civiles. En 2011, fue la primera diputada Trans en España. Rompió esquemas y supo indicar el camino a todo un Colectivo. Ha enseñado que los derechos civiles no se mendigan, se exigen y se lucha por ellos.

– Hablemos de ti. ¿Cuál ha sido la actitud de los demás diputados cuando, por primera vez, ocupaste tu escaño?

– Hubo de todo. Hubo respeto y falta de respeto. Hubo quien infravaloraba mi presencia. Pensaban que no iba a ser capaz, que no iba a estar a la altura para asumir las responsabilidades del cargo. Al final, no les quedó más remedio que reconocer que hacía bien mi trabajo. Algunos diputados y algunas diputadas siguieron atacándome. ¡Por supuesto que siguieron! Pero, no por decir mentiras, no por estar mal informada o por hacer mal mi trabajo.

– En tu vida personal, ¿cuáles fueron los momentos de mayor trascendencia, los más difíciles?

– El desarraigo familiar – contesta sin titubeos. Con voz reposada pero teñida por el dolor del recuerdo, añade:

– Tener que abandonarlo todo… dejar un pueblo, tu pueblo; dejar atrás la familia; dejar a los amigos… Dejarlo todo pensando que nunca vas a poder volver. El momento trascendental es cuando tienes que cortar el cordón umbilical que te une al lugar en el cual naciste. No poder asistir al funeral de tu padre porque no te avisan con tiempo ya que consideran una vergüenza tu presencia en el entierro.

32 largos años. Es el tiempo que discurrió antes de que Antonelli volviera a pisar las calles empedradas del pueblo que la vio nacer. La atmosfera que acompañó su regreso no fue la misma que la cobijó cuando se despidió tres décadas antes.

– Fui a recoger un reconocimiento que me entregaba el pueblo – nos cuenta -. Un año después fui la “pregonera” de las fiestas mayores del pueblo. Y, diez años después, me dedicaron una calle. Sí, en ese pueblo, una calle lleva mi nombre.

A pesar de que el tiempo apremia, Antonelli no quiere concluir sin regresar al argumento que motivó inicialmente nuestra conversación.

– Venimos de las trincheras – afirma -. Venimos de hacer activismo a pie de calle. Hemos avanzado a lo largo de más de 40 años de democracia. No vamos a renunciar ni a uno solo de nuestros derechos adquiridos. Los vamos a defender con las uñas y los dientes, si es preciso. Si es necesario regresar a las trincheras y volver a las calles, eso haremos. Hoy está de moda ser racistas y homófobos. Nos han convertido en el chivo expiatorio de todos los males. Cualquier parecido con la “noche de los cristales” en Alemania, créame, no es casualidad.

Mauro Bafile