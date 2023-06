Calcio donne: l’italo-venezuelana O’Neill Caroli tra le convocate per i “Juegos Centroamericanos y del Caribe”

CARACAS – La centrocampista italo-venezuelana Sonia O’Neill Caroli (28 anni) é tra le convocate dall’allenatrice italiana Pamela Conti per la XXIV edizione dei “Juegos Centroamericanos y del Caribe”, che si disputeranno a San Salvador.

La lista delle convocate dall’allenatrice di origine siciliana é stata presentata tramite un comunicato stampa della “Federación Venezolana de Fútbol”. Oltre ad O’Neill Caroli sono chiamate a difendere la maglia della Vinotinto calciatrici del calibro di Nayluisa Cáceres, Verónica Herrera, Gabriela Angulo, Michelle Romero, Paola Villamizar, Floriangel Apóstol, Raiderlin Carrasco, Ysaura Viso e la bomber Deyna Castellanos.

Per i “Juegos Centroamericanos y del Caribe” Pamela Conti dovrá fare a meno di calciatrici come Oriana Altuve, Yerliane Moreno, Dayana Rodríguez, Ana Paula Fraiz, Mariana Speckmaier, Gabriela García, Daniuska Rodríguez, Joemar Guarecuco e le italo-venezuelane Barbara Olivieri e Camila Pescatore. Queste ragazze hanno dovuto dare forfait per diversi motivi.

Nella lista delle convocate ci sono sette calciatrici che erano nel gruppo che ha vinto la medaglia d’oro nei Juegos ODESUR Asunción 2022.

La Vinotinto donne esordirà giovedí 29 giugno quando se la vedrà con il Costa Rica. Poi affronterà Haití (sabato 1 luglio) e Guatemala (lunedí 3 luglio). La meta delle ragazze di Pamela Conti hanno come meta qualificarsi per le semifinali e tornare a casa con il metallo piú ámbito: l’oro.

La nazionale venezuelana donne ha giá vinto in passato medaglie nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe” nelle edizioni del 2010 (oro) e 2018 (bronzo).

Questa la lista completa delle convocate da Pamela Conti

Portieri: Yéssica Velásquez e Nayluisa Cáceres

Difensori: Yenifer Giménez, Sabrina Araujo-Elorza, Verónica Herrera, María Peraza, Nairelis Gutiérrez, Fabiola Solórzano, Gabriela Angulo e Michelle Romero

Centrocampiste: Sonia O’Neill, Bárbara Martínez Flores, Marianyela Jiménez, Paola Villamizar, Floriangel Apóstol e Raiderlin Carrasco

Attaccanti: Ysaura Viso, Deyna Castellanos e Enyerliannys Higuera

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)