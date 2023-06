Calcio a 5: Vinotinto batte Paraguay 3-1 e vola in semifinale nel Sudamericano U17

CARACAS – Con reti di Osmeibe Ramos, Beckan Ovalles e José Ledezma la Vinotinto ha battuto per 3 – 1 il Paraguay qualificandosi per le semifinali del Sudamericano Under 17. Il momentaneo gol del pareggio dei “guaraníes” é stato griffato da Robert Gamarra. Il torneo continentale si sta disputando nel Palasport del “Comité Olímpico Paraguayo”.

Nell’altra sfida del girone vittoria per 2 – 1 della Colombia contro il Cile. Per i “cafeteros” hanno lasciato il segno Brandon Leal e Miguel Arías, il provvisorio 1 – 1 della “Roja” porta la firma di Vicente Baeza.

Nella prossima giornata, la nazionale venezuelana, già con un posto garantito, in semifinale affronterá la Bolivia, mentre Paraguay e Colombia lotteranno per un posto nella seguente fase del torneo.

Nel girone B, l’Argentina supera 3 – 1 l’Ecuador e si garantisce un posto tra le migliori 4 del Sudamericano Under 17. Il migliore in campo per l’albiceleste é stato Lucas Granda autore di una tripletta. Mentre per il “Tri” ha segnato il momentaneo 1 – 1 Balerezo.

Il Brasile ha travolto per 7 – 1 l’Uruguay con le doppiette di Rómulo, Andrey Vinicius e Lucas Silva a cui si aggiunge quella di Igor Bredog. L’unica rete della “Celeste” porta la firma di Navarro.

Nell’ultima giornata della fase a gironi si affronteranno Brasile – Argentina (gara che servirá per decidere la 1ª e la 2ª) e Uruguay – Perú.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)