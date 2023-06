Mes: maggioranza assente in Commissione, passa il testo del Pd

ROMA. – Maggioranza e Governo non si presentano in Commissione Esteri e il testo della proposta di ratifica attesa in aula il 30 giugno, passa con i voti delle opposizioni. Continua il caso sul Meccanismo europeo di stabilità, inviso alla maggioranza ma che ieri aveva ricevuto il giudizio tecnico favorevole da parte del Mef.

Secondo Elly Schlein, segreteria del partito che fisicamente ha scritto la proposta di risoluzione, spiega che “la maggioranza è talmente divisa che oggi ha disertato il voto sul Mes alla Camera. Non si è mai visto. E ieri è andata sotto al Senato sul Dl Lavoro. Un governo fantasma che non sta in piedi, fa perdere credibilità all’Italia e continua a non dare risposte a chi è in difficoltà”.

Critiche alla maggioranza anche dagli altri gruppi: per Azione si tratta dell’ennesimo “imbarazzante tentativo di melina messo in piedi da chi, in realtà, attacca il Mes perché non tollera l’Ue e non ha interesse ad un rafforzamento dei meccanismi di solidarietà europea. Si andrà in Aula, dove dovranno assumersi le loro responsabilità e spiegare al Paese tanta ottusità”.

M5s contrario

Il Movimento 5 Stelle, presente in aula in Commissione, non ha comunque votato favorevolmente al Mes, continuando a dichiararsi contrario: “Aspettiamo il dibattito in aula per chiarire la nostra posizione, che non è in favore del Mes – spiega Giuseppe Conte – E’ un accordo intergovernativo e non uno strumento comunitario, ha un sistema di vigilanza vessatorio che non è stato superato e non è lo strumento giusto per soccorrere un paese in difficoltà”. Una posizione che fa dire a Benedetto Della Vedova, di PiùEuropa, che “il Pd dovrebbe prendere atto del fronte del No di M5S”.

Intanto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, dopo l’assemblea del partito alla Camera, sottolinea che “problemi non ce ne sono stati. Noi abbiamo sempre detto, come FI, che eravamo favorevoli all’utilizzo del Mes quando c’era la pandemia, poi è arrivato il Recovery plan e non è più servito. Adesso abbiamo delle riserve non sul Mes in quanto tale. ma sul regolamento del Mes”.

(Redazione/9colonne)