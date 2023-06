Expo 2030, Meloni: “L’Italia crede in Roma, sarà completamente sostenibile”

ROMA. – Tutta l’Italia crede nella candidatura di Roma per l’Expo 2030. Lo assicura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi ai lavori dell’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE), a Parigi, in occasione della presentazione della candidatura della capitala italiana ad ospitare l’Expo 2030.

“Sono davvero onorata di essere qui oggi per trasmettere a voi quanto l’Italia, gli italiani, tutti noi crediamo nella candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030 – ha affermato – È una sfida che la nostra nazione, a tutti i livelli, sta perseguendo con grande entusiasmo”.

E ha proseguito sottolineando quanto è importante, per lei e per la proposta Italia, il concetto di identità: “Roma è parte della mia identità e l’identità è davvero la cosa più preziosa che appartiene a ognuno di noi. Per questo spero di avere successo in questa sfida, che è quella di convincervi a scegliere l’Italia e Roma”.

Dopo aver ricordato dell’importanza di Roma come fulcro dell’incontra tra idee, culture e religioni, la premier si è soffermata sulle perole chiave che descrivono il progetto italiano. “Le caratteristiche di Roma, la combinazione di antiche radici e modernità tecnologica, ispirano il nostro progetto e danno sostanza alla nostra proposta – ha spiegato – Crediamo che fin dal suo inizio, l’Expo è sempre stata più di un’esibizione, ma la storia di un’epoca e design immaginario del futuro”.

Sostenibilità al centro

Meloni ha ricordato che “persone e territori, rigenerazione, inclusione e innovazione sono i temi dell’Expo di Roma”, e ha aggiunto che “significa andare al cuore delle persone e dei diritti, integrate con l’ambiente che le circonda. Sostenibilità, partnership tra nazioni e cooperazione inclusiva con i più vulnerabili e un’ambiziosa eredità per il progresso della comunità internazionale.

Queste sono le pietre angolari del nostro progetto e le ragioni per scegliere Roma”. Non è mancato un richiamo alla sostenibilità di tutte le infrastrutture comprese nella proposta italiana: “ci proponiamo di mostrare ai nostri partner che è possibile creare un progetto su larga scala senza rovinare la terra. Per questo il nostro sito dell’esibizione sarà innovativo e completamente sostenibile. Sarà il più grande parco solare mai costruito in una città e ogni padiglione produrrà energia pulita”.

