Totò Cascio nel cast de “La Fune”, il cortometraggio sulle morti bianche scritto e diretto da Stefania Rossella Grassi

ROMA. – E’ stata la sua produttrice, Melina Arena, a realizzare il sogno della regista Stefania Rossella Grassi, dirigere Totò Cascio. La Grassi ha sempre dichiarato pubblicamente il suo amore cinematografico per i registi Giuseppe Tornatore e Matteo Garrone. La Fune è un corto sociale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle morti nei luoghi di lavoro, e nella giornata di ieri si aggiunge al cast l’indimenticabile Totò di “Nuovo Cinema Paradiso”, il capolavoro di Giuseppe Tornatore.

Totò Cascio ha pubblicato un libro ” La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0″ edito da Baldini+Castoldi, con la prefazione di Giuseppe Tornatore e la Postfazione di Andrea Bocelli. Dallo stesso libro è stato tratto un cortometraggio “A Occhi Aperti”, in onda su Rai Play.

Senza fare pronostici oppure anticipazione, mai dire mai che questo “incontro” tra Totò Cascio e la regista e sceneggiatrice Stefania Rossella Grassi, lei così “Tornatoriana” nella scrittura, non possa rivelarsi la via per “Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”, realizzando così il secondo sogno della Grassi, l’incontro con il Maestro Tornatore.

Il cast de “La Fune” racchiude volti conosciuti del piccolo e grande schermo, da Gianni Ferreri a Tony Sperandeo, e sono loro i protagonisti de “La Fune”, un faccia a faccia tra l’operaio che qualche anno prima ha perso la vita nella fabbrica (Ferreri) ed il suo datore di lavoro (Sperandeo).

Nel cast una partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello (anche l’autore della colonna sonora), Lorenzo Fantastichini, Melina Arena e Ludovica Lorenzetti. Autorevoli firme alla fotografia di questo tanto atteso cortometraggio della Grassi, i DoP saranno Daniele Massaccesi e Bruno Cascio.

“La Fune” si girerà nella Regione Campania dal 10 Luglio al 15 luglio 2023.

Il cortometraggio sarà prodotto dalla The Dizy Productions srl della produttrice ed attrice Melina Arena.