Ucraina, il monito di Biden: “L’uso di armi nucleari da parte di Mosca è un rischio reale”

MADRID. – Prima del 24 febbraio 2022, aveva a più riprese invitato il mondo a non illudersi sul fatto che Putin avrebbe messo in atto l’invasione dell’Ucraina nonostante le ripetute smentite del Cremlino. Adesso, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con identica sicurezza afferma che la minaccia del presidente russo di utilizzare armi nucleari tattiche è “reale”, e stigmatizza il dispiegamento di tali armi in Bielorussia come un passo verso la tremenda escalation.

Già sabato, l’inquilino della Casa Bianca aveva definito un tale passo “assolutamente irresponsabile” e poche ore fa, nel corso di una visita ai propri sostenitori a Palo Alto, in California, ha ribadito il concetto. “Quando ero qui circa due anni fa dicendo che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi guardavano come se fossi pazzo”, ha detto Biden.

“Mi hanno guardato come quando ho detto che ero preoccupato che Putin usasse armi nucleari tattiche. Ma questo pericolo è reale”, ha sottolineato con forza il presidente. La scorsa settimana, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva reso noto che il suo paese ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche russe, alcune delle quali, a suo dire, sarebbero tre volte più potenti delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki nel 1945.

Intelligence Gb: Prigozhin ai ferri corti con Mosca

Il leader del gruppo mercenario russo Wagner, Evgeny Prigozhin, è impegnato in “un altro sforzo deliberato per minare l’autorità delle autorità militari ufficiali russe”. È quanto scrive il Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina. Ieri, sottolineano gli analisti britannici, “Prigozhin ha affermato che si aspettava una risposta dal Ministero della Difesa russo in merito a un ‘contratto’ di sua stesura che aveva consegnato a Mosca tre giorni prima”.

La rimostranza fa seguito all’ultimatum del Ministero della Difesa alla Wagner e ad altre ‘formazioni di volontari’ per firmare contratti con il dicastero entro il 1° luglio. “Sebbene il contenuto del documento di Prigozhin non sia stato reso pubblico, l’atto con cui lo ha consegnato alza palesemente la posta in gioco, ed è molto probabilmente un altro tentativo deliberato di minare l’autorità delle autorità militari ufficiali.

Il tono di Prigozhin nei confronti del Ministero della Difesa è diventato inequivocabilmente conflittuale. Il Ministero della Difesa quasi certamente vede questo elemento come estremamente negativo in un momento in cui è alle prese con la controffensiva delle forze di Kiev”.

Prigozhin ha litigato per mesi con la leadership dell’esercito russo, accusandola tra l’altro di non fornire abbastanza munizioni alle sue milizie. La disputa ha raggiunto nuove vette questo mese quando un comandante russo ha accusato la Wagner di aver rapito e torturato alcuni suoi soldati.

(Redazione/9colonne)