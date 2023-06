Il dl Pa è legge: via ad assunzioni, ma per l’opposizione è “un’occasione mancata”

ROMA. – Il decreto sul rafforzamento delle Pubbliche amministrazioni è legge. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato votato dalla Camera con la fiducia posta in mattinata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Si tratta di un decreto, assicura in dichiarazione di voto Luca De Priamo di Fratelli d’Italia, che “risponde a una visione strategica, perché si pone l’obiettivo di potenziare e rivitalizzare la Pubblica amministrazione dopo anni di apatia dovuta al blocco del turn over e delle assunzioni”.

De Priamo cita interventi in “comparti fondamentali, come quello della sicurezza urbana, dove sono previste 2.100 assunzioni” e riflette sul fatto che “abbiamo spesso parlato di ‘Italia profonda’, quella dei campanili e dei piccoli comuni, che ha bisogno di un sostegno reale. Ebbene – aggiunge – questo decreto mette in campo provvedimenti in tal senso. Segniamo oggi – conclude – un passo importante verso l’armonia tra settore privato e pubblico, in quanto vogliamo liberare le energie dell’impresa, ma anche restituire autorevolezza e senso d’appartenenza alla Pubblica amministrazione”.

Ma naturalmente parte del dibattito si è concentrato sulla norma più discussa, quella introdotta in Commissione alla Camera, ovvero l’eliminazione del controllo concomitante della Corte Conti, arrivata dopo un botta e risposta sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Polarizzati i voti, con la maggioranza che ha ricordato anche l’istituzione della carriera medica nell’ambito della polizia penitenziaria, le misure per l’assunzione di giovani laureati, il sostegno ai piccoli comuni nella realizzazione di progetti di rigenerazione legati al PNRR, la trasformazione di Enit in società per azioni e l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il turismo, lo stanziamento di fondi per la lotta contro i tumori.

Voto contrario da Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, i quali hanno criticato soprattutto la norma che esclude il controllo concomitante della Corte dei conti ma anche la decisione di commissariare l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), oltre alla disposizione che sopprime l’Osservatorio sul lavoro agile.

Per le opposizioni inoltre “Il provvedimento non affronta il tema della precarietà nel pubblico impiego e non prevede un piano straordinario per potenziare le professionalità nella pubblica amministrazione. Contrario anche il Partito democratico, che ha posto l’accento sulla frammentarietà delle scelte dell’Esecutivo, sulla tendenza a imputare i ritardi del PNRR alle autorità di controllo, sulla mancanza di risorse per il rinnovo del contratto collettivo.

Ma contro il decreto hanno votato anche dal Terzo Polo, con Silvia Fregolent che lo ha definito “un’occasione mancata” perché “rinuncia a trasformare la pubblica amministrazione nel senso della semplificazione, della digitalizzazione, della riorganizzazione”.

