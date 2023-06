Calcio donne: prima vittoria per il Caracas dell’italo-venezuelano Gimmino Tropiano

CARACAS – La 3ª giornata della ‘Liga Futve Femenina’ porta in dote la prima vittoria stagionale per il Caracas dell’italo-venezuelano Gimmino Tropiano: 0 – 2 nella tana del Monagas. Le “Rojas del Ávila”, che nella seconda giornata hanno riposato, rialzano la testa dopo il ko all’esordio (0 – 1 con il Carabobo).

Sul campo alterno dello stadio Monumental di Maturín la grande protagonista della formazione capitolina é stata Milennys Medina che ha messo a segno una doppietta in cinque minuti (12’ e 17’). Mentre le “Guerreras del Guarapiche” hanno accumulato un pareggio (2 – 2 in casa del Metropolitanos) e la sconfitta di questo turno di campionato.

Colpaccio delle ragazze del Metropolitanos che superano per 1 – 2 il Carabobo. Sul campo del “Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar”, le “Violetas” riescono ad ingabbiare la bomber Mariana Barreto che fino a questa giornata aveva segnato due reti in altrettante gare disputate. Per le capitoline hanno intonato l’inno del gol María Reyes (65’) e Neily Carrasquel (83’), mentre il momentaneo 1 – 1 delle “granates” era stato griffato da Lady Urbina (70’).

Nel girone A, seconda vittoria stagionale per il Deportivo Táchira: 1 – 2 contro lo Zamora. La squadra di Barinas si era portata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Maira Méndez (45+2’). Ma le giallonere hanno ribaltato la frittata con Karla Montada (52’) e Osmailyn Borges (63’).

Pari 1 – 1 tra Academia Puerto Cabello ed Estudiantes de Mérida. Nel Complejo Deportivo Vistamar le prime a passare in vantaggio sono state le padrone di casa con Yordelis Pereira, ma sul finire della partita le “académicas” trovano il pari Karelys Alvarado.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)