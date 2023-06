“Barometro CIS”, Psoe vincerebbe le elezioni del 23 luglio

MADRID – Il vantaggio, dopo le elezioni municipali e regionali, si è ridotto drasticamente. Ora è di appena mezzo punto. Il “Partido Socialista Obrero Español”, quindi, è sempre in testa nei sondaggi del Centro di Ricerca Sociologica (CIS). D’accordo all’agenzia demoscopica, se gli spagnoli votassero oggi, i socialisti vincerebbero le elezioni con il 31,2 per cento dei voti. Al secondo posto si piazzerebbe il Partito Popolare che, con a capo il conservatore Alberto Nuñez Feijó, otterrebbe il 30,7 per cento dei voti.

Ancora una volta l’istituto diretto da José Felix Tezano continua a remare controcorrente. I risultati del suo ultimo “barometro” non coincidono con le tendenze che esprimono, invece, i sondaggi del resto delle agenzie demoscopiche.

Il rilievo demoscopico, come indica il CIS, è stato realizzato immediatamente dopo le elezioni municipale e quando già il presidente Sánchez aveva annunciato la decisione di anticipare le elezioni al 23 luglio.

Dietro il Psoe e il “Partido Popular” non c’è Vox, ma Sumar. La creatura di Yolanda Díaz, alla quale ha aderito anche Podemos, riceverebbe il 14,3 per cento dei voti mentre l’estrema destra il 10,6 per cento. A maggio, Sumar avrebbe preso il 12,3 per cento dei voti mentre Podemos, che ancora non aveva deciso l’adesione al movimento di Yolanda Díaz, il 6,1 per cento. Allora, sommando le preferenze di voto, Sumar e Podemos assieme avrebbero ottenuto il 18,4 per cento.

Yolanda Díaz, pur non raggiungendo la sufficienza, sarebbe la leader che maggior fiducia ispirerebbe negli elettori. Infatti, d’accordo al Cis, il suo punteggio sarebbe di 4,89. Alle sue spalle, con un 4,59, si piazzerebbe Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijó, con un 4,37, occuperebbe il terzo posto, mentre che Santiago Abascal, con un 3, sarebbe fanalino di coda.

Redazione Madrid